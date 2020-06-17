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17 червня 2020, Київ 13:54
Новини | Політика

Під офісом Зеленського відбуваються альтернативні мітинги, є затримані

Акції противників і прихильників відеоблогера Анатолія Шарія, Київ, 17 червня 2020 року

Біля будівлі Офісу президента України 17 червня відбуваються акції, ініційовані «Партією Шарія» та організацією «Демократична сокира».

Кількасот прихильників відеоблогера Анатолія Шарія заявляють про недостатню реакцію поліції на дії учасників акцій протесту біля Шевченківського районного суду Києва, які приходили підтримати активіста Сергія Стерненка.

Під час акції сталися сутички, поліція затримала кількох людей, зокрема, чоловіка, який застосував фізичну силу до учасника акції прихильників Шарія. Інші затримані кидали димові шашки. Під час затримання демонстранти вигукували російською мовою гасло «Полиция – работай», а після затримання – «Молодцы».

«Демократична сокира» та кілька інших організацій заявляли про проведення в тому ж місці «моралізаторської бесіди на тему «Київ –українське місто».

На місці акції посилено чергують сили поліції та Національної гвардії.

«Ми не виключаємо, що учасники заходів можуть вдаватися до заздалегідь спланованих агресивних дій. Тому звертаємося до всіх із проханням дотримуватися вимог чинного законодавства, діяти в правовому полі та реалізовувати своє право на зібрання виключно мирним шляхом», – наголошували в поліції перед початком акцій.

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