Шарія зняли з розшуку за рішенням суду – поліція

Блогера Анатолія Шарія зняли з розшуку, повідомила Національна поліція України.

«Ухвала Солом’янського суду міста Києва про припинення розшуку Анатолія Шарія надійшла до Солом’янського управління поліції. Відповідно співробітники поліції припинили його розшук, а інформація про розшукуваного була знята із сайту МВС», – розповіли поліцейські.

За даними джерел «Української правди», Шарія зняли з розшуку 14 квітня за рішенням суду від 18 вересня 2019 року.

Шарія обвинувачували в тому, що він вночі 13 липня 2011 року інсценував замах на себе, власноруч обстрілявши свій автомобіль Nissan Note на вулиці Петра Радченка у Києві з мисливської рушниці, пише видання.

За даними «Української правди», правоохоронцям Шарій повідомив, що на нього нібито здійснили замах.

Блогера обвинувачували у вчиненні завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину, поєднаного із штучним створенням доказів обвинувачення.

У 2013 році Міністерство безпеки і юстиції Нідерландів поінформувало Україну, що Шарій отримав статус біженця і не може бути виданий українським правоохоронцям відповідно до Женевської конвенції 1951 року і Директиви Європейського союзу.

10 квітня 2019 рок Шевченківський районний суд Києва скасував розшук і заочний арешт Анатолія Шарія в іншій справі – про застосування ним зброї в McDonalds 1 травня 2011 року.