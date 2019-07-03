Клюєв, Шарій і протест на майдані. Хто оголосив реванш? | Ваша Свобода

Андрій Клюєв, ексглава Адміністрації президента Віктора Януковича, не жив в Україні з 2014 року і перебуває у розшуку як особа, яка ухиляється від слідства. Про це у листі на ім'я глави ЦВК Тетяни Сліпачук написав глава МВС Арсен Аваков. Тим часом громадяни обурені фактом реєстрації Андрія Клюєва у якості кандидата у депутати Верховної Ради мають намір продовжувати акцію протесту. Під гаслом «Терпіти більше не можна» на Майдані Незалежності у Києві вони вимагали скасування реєстрації кандидатами Клюєва та Шарія. Якщо цю вимогу не виконають, то протестувальними залишають за собою право «від мирного протесту перейти до не мирного», заявляє один з організаторів акції Роман Сініцин. Про підтримку протесту заявив і п’ятий президент України Петро Порошенко.