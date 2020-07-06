Харків: поліція тепер розслідує напад на координатора партії Шарія як «замах на вбивство»

Поліція Харківської області повідомила 6 липня про зміну кваліфікації справи, відкритої після нападу на представника «однієї з політичних партій».

Справу, раніше відкриту за ознаками хуліганства, тепер розслідують як «замах на вбивство», вчинений за попередньою змовою групою людей.

«Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом замаху на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, стосовно чоловіка 1992 року народження. Вказаний факт мав місце 25 червня близько 01:53 на вулиці Весніна у Харкові. Двоє невідомих напали на 28-річного громадянина та спричинили йому тілесні ушкодження», – йдеться в заяві.

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Якщо максимальне покарання за хуліганство передбачає від трьох до семи років ув’язнення, то нова кваліфікація може призвести до терміну до 15 років або довічного позбавлення волі.

Наразі, за повідомленням, правоохоронці встановлюють причетних до нападу людей.

Поліція не називає імені потерпілого та назви партії, проте обставини справи вказують на побиття координатора партії блогера Анатолія Шарія в Харкові 28-річного Микити Роженка.

Про те, що Роженко потрапив до лікарні внаслідок нападу, представники «Партії Шарія» повідомили вночі проти 25 червня.