Підозрюваного в нападі на працівника партії Шарія відправили під домашній арешт 

Суд в Одесі відправив під домашній арешт Дмитра Кружиліна, підозрюваного в нападі на працівника газети «Правовий контроль» Даниїла Журавського. Працівник газети висвітлював автопробіг, який 9 травня намагалася провести в Одесі партія Шарія. Журавський також працює в партії SMM-менеджером.

9 травня 2020 року Кружилін завдав Журавському удар в область потилиці. Сам він цього не заперечує, але називає справу політичною.

«Факт мав місце, я визнаю, що я завдав ушкодження. Але це політична справа, вони беруть і торгують документами, кажуть потім, що вони журналісти», – заявив активіст на суді.

Спочатку його дії кваліфікували як «хуліганство» (стаття 125 Кримінального кодексу), але потім перекваліфікували на статтю 345-1, у якій ідеться про «погрозу або насильство щодо журналіста». Тепер Кружиліну загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше його засудили за розбій, він вийшов з тюрми в 2013 році. В Одесі активіст мешкає з початку війни – його рідне селище Бетманове (Червоний Партизан) знаходиться на окупованій Донеччині.

Прокуратура просила для нього цілодобового домашнього арешту, мотивуючи це відсутністю роботи та можливим переховуванням від правосуддя. Але на суді стало відомо, що Кружилін працює водієм у громадській організації «Ультра паркінг» і є головою громадської організації «Клевер», яка допомагає соціально незахищеним верствам населення.

Адвокат просив застосувати до Кружиліна як запобіжний захід особисте зобов’язання, але слідчий суддя Федулєєва зупинилася на нічному домашньому арешті, врахувавши неповнолітню дитину на утриманні та необхідність для Кружиліна працювати.

Потерпілий на засідання суду не прийшов, був присутній тільки його представник, адвокат Олег Стогній.