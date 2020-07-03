Через вибух в офісі ОПЗЖ у Полтаві постраждала 22-річна дівчина – поліція

У Нацполіції повідомили, що в офісі політичної партії у Полтаві внаслідок вибуху постраждала 22-річна працівниця. Правоохоронці не вказують, про офіс якої політичної сили йдеться, але партія «Опозиційна платформа – За життя» вже повідомила, що інцидент пов’язаний з її парторганізацією.

«У чергову частину надійшло повідомлення про те, що невідомий через вікно кинув в офіс політичної партії предмет, який вибухнув. На місце виїхали вибухотехніки та експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку. Внаслідок вибуху постраждала дівчина, 1998 р.н., яка перебувала в офісі: за попередньою інформацією, у неї легкі травми. Також пошкоджено стіни та меблі у приміщенні», – йдеться в повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до вибуху, проводиться огляд місця і типу вибухового предмета.

Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події, додали в поліції.

У партії «Опозиційна платформа – За життя» заявили, що в офіс партійної організації в Полтаві кинули гранату. В ОПЗЖ назвали інцидент «неприкритим терором націонал-радикалів» і зажадали «найжорсткішої реакції від правоохоронних органів».