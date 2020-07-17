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17 липня 2020, Київ 19:29
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Зі «Слуги народу», жінка, україномовна – Верещук про свої переваги на виборах мера Києва (відео)

Зі «Слуги народу», жінка, україномовна – Верещук про свої переваги на виборах мера Києва (відео)
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Зі «Слуги народу», жінка, україномовна – Верещук про свої переваги на виборах мера Києва (відео)

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Партія «Слуга народу» висунула на вибори мера Києва народну депутатку Ірину Верещук, яка одразу запросила чинного мера Києва Віталія Кличка на дебати. У чому бачить свої переваги щодо інших кандидатів, Ірина Верещук розповідала Радіо Свобода ще 30 червня цього року. За її словами, якщо виграє вибори, то, в першу чергу, реалізовуватиме свій план дії – «перші три П».

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