Зі «Слуги народу», жінка, україномовна – Верещук про свої переваги на виборах мера Києва (відео)
Партія «Слуга народу» висунула на вибори мера Києва народну депутатку Ірину Верещук, яка одразу запросила чинного мера Києва Віталія Кличка на дебати. У чому бачить свої переваги щодо інших кандидатів, Ірина Верещук розповідала Радіо Свобода ще 30 червня цього року. За її словами, якщо виграє вибори, то, в першу чергу, реалізовуватиме свій план дії – «перші три П».
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ірина Костенко, Марина Остапенко, Лариса Мудрак
Києво-Печерська лавра. Хто поверне українську святиню до заповітів Феодосія?
FACEBOOK КОМЕНТАРІ