Партія «Слуга народу» висунула на вибори мера Києва народну депутатку Ірину Верещук, яка одразу запросила чинного мера Києва Віталія Кличка на дебати. У чому бачить свої переваги щодо інших кандидатів, Ірина Верещук розповідала Радіо Свобода ще 30 червня цього року. За її словами, якщо виграє вибори, то, в першу чергу, реалізовуватиме свій план дії – «перші три П».