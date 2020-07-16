«Слуга народу» висуває на вибори мера Києва Ірину Верещук – вона вже запросила Кличка на дебати

Правляча партія «Слуга народу» 16 липня визначилася зі своєю кандидаткою на посаду мера Києва – нею стала чинна народна депутатка Ірина Верещук.

Як повідомив на брифінгу президент України Володимир Зеленський, кандидатів обирали з огляду як на голоси парламентської фракції, так і на соціологію.

«В нас було п’ять кандидатів, я вважаю, що вони всі потужні. Вони всі будуть допомагати, ми так домовилися, нашому обраному кандидату. Був виступ по п’ять-сім хвилин у кожного, дуже стисло, коротко свої кроки, як людина збирається боротися», – сказав Зеленський.

Він повідомив, що праймеріз партії складалися з трьох оцінок: голосування фракції, соціологічних рейтингів та бал від нього самого.

«Сьогодні всі три бали отримала Ірина Верещук, яка буде найкращим, найрозумнішим (я в цьому вже впевнений, тому що ми бачили різних кандидатів, найсимпатичнішим кандидатом», – заявив президент.

На пораду голови партії Олександра Корнієнка бути «обережніше» з висловлюваннями про зовнішність Верещук Зеленський відповів: «Чого? Що вона симпатичніша за Дубінського? Це не сексизм, я говорю правду».

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Зі свого боку Корнієнко заявив, що «Слуга народу» має «непогані перспективи в місті Києві» і планує вести нових людей в органи столичної влади.

Голова фракції Давид Арахамія додав, що кандидатка від «Слуги народу», на його думку, «точно переможе» Віталія Кличка.

«За Ірину з самого початку були, тому що жінка-кандидат точно переможе відомого спортсмена. Тому що на ринг вони не вийдуть, фізична сила не може бути застосована, а інтелектуальна сила – ми в своєму кандидаті набагато впевненіші, ніж опонент», – пояснив свою позицію народний депутат.

Ірина Верещук, своєю чергою, подякувала своєї політичній силі і додала, що готова зустрітися з Кличком на дебатах.

«Я запрошую пана Кличка, користуючись нагодою, на дебати», – зазначила вона.

Окрім Верещук, на кандидування від «Слуги народу» на посаду мера Києва претендували Микола Тищенко, Дмитро Гурін, Олександр Качура та Олександр Дубінський.