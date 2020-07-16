«Слуга народу» визнав листування у сесійній залі з Богданом, але заперечив вказівки від нього

«Слуга народу» та голова аграрного комітету Микола Сольський у коментарі Радіо Свобода підтвердив те, що 15 липня у сесійній залі переписувався з ексголовою Офіса президента Андрієм Богданом.

«З Богданом, так», – зазначив він.

Повідомлення, які Сольський отримав від Богдана (що підписаний у нього, як «Бод останній 2») того дня, як зафіксували журналісти видання «Букви», стосувались порад не підтримувати низку питань, які мали розглядатись під час пленарного засідання.

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На уточнення Радіо Свобода про те, чи справді Богдан впливає на Сольського як на депутата, даючи поради, який законопроект підтримувати, а який ні, «слуга народу» зазначив, що ні.

«Я не узгоджую з ним (роботу — ред.) Ми відверто і давно спілкуємось у веселому тоні. І, якщо ви бачили, там є таке красиве повідомлення: «Ніх*я не голосуй» і три смайлики», — відповів Сольський.

15 липня видання «Букви» оприлюднило фото листування Миколи Сольського з абонентом, підписаним як «Бод останній 2», який нібито вимагав у нього не голосувати за «всі кадрові» питання та законопроєкт №3355 про уточнення суб’єктів декларування в законі «Про запобігання корупції».