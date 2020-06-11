«Вдячний, що не матиму відношення до хаосу, в який ви кидаєте країну» – ексголова ОПУ відповів Зеленському

Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан оприлюднив публічну відповідь на висловлювання президента Володимира Зеленського щодо його персони в інтерв’ю виданню «Українська правда».

«Щодо позбавлення мене влади, так я Вам вдячний, тому що моє ім’я не буде мати відношення до хаосу, в який Ви кидаєте країну. Дозвольте мені нагадати одну нашу з вами домовленість – я пообіцяв що буду поряд з вами чесно працювати до того моменту, поки ви мені не дозволите піти. Оскільки я йшов не за посадами, а за реалізацією мрії. І я багато зробив за пів року. Ми з вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу у країні, яку ви за чотири місяці перетворили у посміховисько. Мені щиро жаль, що наші мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які вами маніпулюють», – написав Богдан у фейсбуці.

Колишній голова президентської канцелярії додав, що є «носієм дуже чутливих знань», які залишить при собі.

«Правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності, навіть у випадку, коли ці люди розійшлись. Звичайно, це правило в Україні досить часто порушується і я як адвокат, в тому числі і ваш, можу розповісти і розповідав вам сотні історій, чим це закінчувалось (ніколи нічого хорошого). Звичайно, я є носієм знань дуже чутливих для вас і для країни, але повірте, я залишусь порядною людиною», – зазначив Богдан.

В опублікованому раніше сьогодні інтерв’ю «Українській правді» президент Володимир Зеленський заявив, що «врятував» Андрія Богдана від влади, коли звільнив його з посади голови Офісу президента.

«Я з самого початку хотів, щоб він буде потужним генеральним прокурором України. Я так вважав. Потім бачили, що людей з таким досвідом, як у нього, для того, щоб займати керівну посаду голови адміністрації, а потім вже голови Офісу, у нас немає. Тому мені здається, що я врятував його від влади. Я не впевнений, що він зараз також так думає, але це вже його справа», – зазначив президент.

Він додав, що не вважає призначення Богдана помилкою. Зараз вони не спілкуються, вказав Зеленський.

Адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського Андрій Богдан працював на посаді голови президентського офісу з травня 2019 року.

11 лютого Зеленський звільнив його й призначив на посаду голови Офісу президента Андрія Єрмака.