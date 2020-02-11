Зеленський звільнив Богдана та поставив на його місце Єрмака

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. Відповідний указ оприлюднений на сайті адміністрації глави держави.

Іншими двома указами Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади свого помічника та призначив його головою Офісу президента.

ЗМІ повідомляли про конфлікт між Богданом та Єрмаком, який виник через розбіжності в поглядах на політику Офісу президента. Як приклад, «Українська правда» пише про конфронтацію Богдана з мером Києва Віталієм Кличком. Журналісти зазначають, що в цьому питанні Єрмак став на захист Кличка і переконав президента Володимира Зеленського «не чіпати» мера столиці і «не думати» про вибори в Києві до осені 2020 року.

6 лютого Андрій Богдан заперечив свій конфлікт із Андрієм Єрмаком.

1 серпня низка ЗМІ поширила світлину заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента «за власним бажанням з моменту бажання». На той час заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка пізніше заперечив, що голова ОП Андрій Богдан подав заяву про відставку.

2 серпня Зеленський підтвердив «існування заяви на звільнення» від керівника його офісу Андрія Богдана. Водночас він повідомив, що не підписував заяву.

Адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського Андрій Богдан працював на посаді голови президентського офісу з травня 2019 року.