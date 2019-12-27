Голова офісу Зеленського Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським – «Схеми»

Керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан таємно зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським та його бізнес-партнерами в закладі в центрі Києва. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Тайна вечеря».

Увечері 25 грудня журналісти зафіксували автівку Андрія Богдана Tesla припаркованою поблизу п’ятизіркового готелю Premier Palace в центрі Києва.

І помітили, як із будівлі вийшов його водій разом з охоронцем – останній раніше неодноразово супроводжував керівника ОП.

Згодом до ресторану готелю приїхав олігарх Ігор Коломойський.

А пізніше – і його бізнес-партнер і співвласник студії «Квартал 95» Тімур Міндіч.

Коли журналісти вирішили зайти до закладу, то побачили, що особистий охоронець керівника ОП і особистий охоронець олігарха очікують біля входу в окрему приватну кімнату ресторану – де і відбувалася зустріч.

Пізніше знімальній групі вдалось зафіксувати, як звідти вийшли представник неформальної групи «Приват» Михайло Кіперман, ексдепутат і товариш олігарха Євгеній Гєллєр, Тімур Міндіч і сам Ігор Коломойський.

Особистий охоронець Богдана рушив слідом за Гєллєром і Кіперманом і разом з ними залишив ресторан готелю. Він сів у автівку голови ОП, яка розвернулася на бульварі Шевченка та спустилася вулицею, де, у тому числі, розташований підземний паркінг готелю.

«А отже, Андрія Богдана могли у такий спосіб непомічено вивезти з ресторану», – йдеться у розслідуванні.

Коли учасники зустрічі покинули приміщення, журналісти виявили, що приватна кімната, де відбувалася зустріч – прохідна і має чорний вихід.

«Керівник ОП усіляко намагався дистанціюватися від фігури Коломойського, принаймні публічно: переконував журналістів, що не має тем для комунікації з олігархами, і відзначав, що вони з Коломойським мають «різні погляди на різні події». Це вперше, коли вдалося зафіксувати таємну зустріч Андрія Богдана та Ігоря Коломойського», –йдеться у розслідуванні.



Крім того, в той же день, кількома годинами раніше «Схеми» також зафіксували, як Андрій Богдан у супроводі того ж охоронця поїхав з Банкової до ресторану на Печерську на зустріч з головою правління НАК «Нафтогаз» Андрієм Коболєвим. Вони спілкувалися там близько години, а потім автівки Богдана й Коболєва послідовно залишили заклад.

«Що керівник офісу президента Андрій Богдан міг обговорювати протягом кількох годин з бізнесменами неформальної групи «Приват» та особисто її лідером олігархом Ігорем Коломойським? Чому переховувався? І чи пов’язані ці питання із керівником національної акціонерної компанії «Нафтогаз»? Адже до широкого кола бізнесових питань одного з найбагатших українців Ігоря Коломойського входять питання нафти і газу», – йдеться у розслідуванні.

Андрій Коболєв відмовився коментувати «Схемам» питання щодо вищезгаданої зустрічі та досягнутих на ній домовленостей. Андрій Богдан на питання журналістів не відповів.

Ігор Коломойський, у свою чергу, у коментарі «Схемам» заявив, що керівник ОП не був присутній на зустрічі в готелі Premier Palace.

«Ні, коли я прийшов, його вже не було», – відповів олігарх.

Водночас, він заперечив інформацію про те, що Богдан нібито віддалився від нього і заявив, що вони іноді зідзвонюються: «А чого б він віддалявся? Ми ж друзі. Він на службі. Ми не говоримо про його службу, про його державну роботу».

Крім того, Коломойський відзначив, що відчуває «об’єктивний тиск» на свій бізнес – але такий же, як і решта бізнесменів у країні. Разом з тим, він ухилився від питання, чи відчуває якийсь спротив з боку чинної влади: «Я можу вам сказати, що точно навмисно не заважає».

А також олігарх вчергове висловив сподівання, що він незабаром поверне собі «Приватбанк».

Ще під час президентської кампанії «Схеми» виявили, що Андрій Богдан, який на той час здійснював юридичний супровід кампанії команди кандидата в президенти Володимира Зеленського, щонайменше п’ять разів від січня 2019 року літав з Києва до Тель-Авіва, де станом на той час мешкав Ігор Коломойський. А також розповіли, що напрямки перельотів Богдана змінювалися відповідно до зміни місця проживання олігарха: спочатку була Швейцарія, потім – Ізраїль.

Сам Богдан тоді відмовився говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва, посилаючись на те, що це «приватне життя». А Ігор Коломойський підтвердив «Схемам» у коментарі, що Андрій Богдан – його особистий адвокат.

Від червня 2017-го Ігор Коломойський постійно мешкав у Женеві, а у вересні 2018-го перебрався до ізраїльського міста Герцлія. А вже після обрання президентом Володимира Зеленського він повернувся в Україну.

Протягом осені «Схеми» неодноразово розповідали про непублічні зустрічі представників «нової влади» президента Зеленського з великими забудовниками та олігархами, які можуть мати значний вплив на життя всієї країни.

А в грудні «Схеми» оприлюднили докази можливих таємних нічних зустрічей Зеленського з Коломойським. Журналісти зафіксували низку фактів, які можуть свідчити про те, що президент міг зустрічатись з олігархом щонайменше тричі протягом двох місяців – на території багатоповерхового будинку в центрі Києва, де мешкає глава держави.

19 грудня Шостий апеляційний суд мав розглядати апеляцію Нацбанку на рішення Окружного суду, який визнав незаконною процедуру передачі «Приватбанку» державі. Але кількома днями раніше Верховний суд оголосив про перерву у справі за позовом братів-бізнесменів Суркісів, які вимагають визнати їх не пов’язаними з попереднім керівництвом банку особами та виплатити вклади. Через це Шостий апеляційний суд також відмовився поки виносити рішення у справі про націоналізацію.