Сьогодні суд розгляне апеляцію НБУ на рішення, яке може повернути «Приватбанк» Коломойському

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва призначив розгляд апеляції Національного банку на 10-у ранку 19 грудня. Це майже третя річниця націоналізації «Приватбанку», про яку стало відомо 18 грудня 2016 року. Радіо Свобода нагадує деталі справи, від якої може залежати співпраця України з МВФ. Втім, у Нацбанку запевняють: прямої загрози підтримці України немає.

Що розглядатиме суд сьогодні?

Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Кабінет міністрів вимагають перегляду рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року.

Цим рішенням – і досі закритим для широкого загалу – суд задовольнив позов колишнього власника установи Ігоря Коломойського і визнав процедуру передачі «Приватбанку» державі такою, що порушувала закон.

Органи-позивачі вимагають визнати рішення суду першої інстанції протиправним та скасувати його.

Що передувало засіданню?

Рішення Окружного суду щодо «Приватбанку» стало резонансним в тому числі й через час, коли пролунало – за кілька днів до другого туру президентських виборів. На них п’ятий президент Петро Порошенко поступився Володимиру Зеленському, якого пов’язують із Коломойським. Того ж дня Порошенко скликав засідання Ради національної безпеки та оборони через ситуацію з «Приватбанком».

Через кілька днів Національний банк пообіцяв оскаржити рішення суду.

Втім, саме провадження за позовом олігарха датоване ще 14 червня 2017 року. Саме тоді Коломойський звернувся до Окружного адміністративного суду з вимогою «визнання протиправним та скасування рішення, зобов’язання вчинити дії, визнав подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі». Однією з перших про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в інтерв’ю виданню Finbalance.

Справа практично не рухалася в 2018 році, але в лютому 2019-го про неї «згадали» – суд відмовився відхилити зміну позовних вимог на прохання НБУ. А після рішення першої інстанції в квітні дату апеляції призначили лише в листопаді.

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Днями Нацбанк оприлюднив щоквартальний звіт про фінансову стабільність, в якому кілька разів згадав про наслідки націоналізації «Приватбанку». В тому числі – говорячи про юридичні ризики для банківського сектору.

«Судова практика вирішення спорів між банками та позичальниками все ще є двоякою. Високими залишаються юридичні ризики, пов’язані з оскарженням націоналізації «Приватбанку», – йдеться в документі.

Принагідно в НБУ нагадали про передумови націоналізації «Приватбанку»: велика кількість кредитів, які фактично не обслуговувалися, і загальні збитки на 5,5 мільярдів гривень. Ігор Коломойський не визнає, що банк мав проблеми і в держави були підстави його націоналізовувати.

В розділі про ризики прибутковості Нацбанк вказує на те, що «несприятливі» рішення суду першої інстанції призупинили здешевшання депозитів, яке доти підвищувало прибутковість банку.

В листопаді НБУ звинуватив Коломойського в тиску, вказавши зокрема на те, що працівники його підприємств беруть участь в акціях протесту біля будівлі регулятора. Коломойський звинувачення не коментував.

Які можливі наслідки рішення на користь Коломойського?

Навіть якщо суд вирішить скасувати націоналізацію «Приватбанку» – чинне законодавство не передбачає опції повернення його колишнім власникам, нагадала під час презентації звіту Катерина Рожкова.

Вона також стверджує, що співпраця України з Міжнародним валютним фондом не залежить напряму від судового рішення в цій справі.

«Це (відмова апеляційного суду скасувати рішення попередньої інстанції – ред.) ускладнить нашу роботу в принципі, але точно не зруйнує фінансову стабільність і не зруйнує нашу співпрацю з МВФ», – сказала представниця Нацбанку.

За її словами, якщо суд скасує націоналізацію, це означатиме скасування і всіх дій, які були після неї. Тобто регулятор просто виведе з «Приватбанку» кошти докапіталізації – 155 мільярдів гривень – і знову визнає його неплатоспроможним.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук 11 грудня вніс до Верховної Ради законопроєкт «щодо окремих питань функціонування банківської системи». Згідно з пояснювальною запискою, він має вдосконалити механізм виведення банків з ринку. У ЗМІ документ вже охрестили таким, який має заблокувати повернення «Приватбанку» Коломойському, хоча наразі невідомо точно, коли його розглянуть у сесійній залі.

Попри стриманий оптимізм керівництва Нацбанку, окремі аналітики побоюються, що повернення «Приватбанку» колишнім власникам погано позначиться на співпраці Києва та Міжнародного валютного фонду.

Про це зокрема висловився американський економіст Андерс Ослунд у коментарі «Голосу Америки».

«МВФ запроваджує суворі умови з двох пунктів: захист незалежності Нацбанку і відсутність поступок колишнім власникам «Приватбанку», – міркує він. Більш того, за словами Ослунда, МВФ хоче, щоб Київ змусив ексвласників компенсувати кошти, які держава витратила на порятунок банку.

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Негативних наслідків побоюються і організатори акції «ПрибериРуки», які закликають зібратися біля Апеляційного суду в день засідання.

Деякі аналітики припускають, що рішення на користь Коломойського допоможе йому і в Лондонському суді, де проти колишнього власника позивається нинішнє керівництво «Приватбанку». Ціна питання – 3 мільярди доларів.

Окрім цього засідання, раніше на 16 грудня був призначений і розгляд позову родини Суркісів, які вимагають визнати їх непов’язаними з Коломойським особами, а відтак – повернути 1 мільярд гривень, 265 тисяч доларів та 7 800 євро вкладів. Справа дійшла до Верховного суду, і в понеділок її вчергове перенесли, цього разу – на січень 2020-го.