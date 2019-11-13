Коломойський запропонував Україні відмовитися від МВФ на користь Росії

Український бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв’ю The New York Times заявив, що Україні можна відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом на користь Росії.

«Ми візьмемо 100 мільярдів доларів від росіян. Я думаю, вони з радістю дадуть їх нам сьогодні. Який найшвидший шлях, щоб вирішити проблеми й відновити відносини? Тільки гроші», – сказав Коломойський.

На його думку, потрібно «дати п’ять, 10 років, і кров буде забутою».

Він переконаний, що Європейський союз й НАТО ніколи не візьмуть Україну до свого складу.

«Немає користі у витраті часу на пусті розмови. Тоді як Росія залюбки візьме нас у новий Варшавський договір», – заявив бізнесмен.

За його словами, «російські танки стоятимуть біля Кракова та Варшави».

«Ваше НАТО забруднить свої штани й купить «памперси», – додав Коломойський.

Він стверджує, що Сполучені Штати просто використовують Україну, щоб ослабити свого геополітичного суперника.

«Війна проти Росії. До останнього українця», – описує бізнесмен своє бачення подій.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу в Києві 14 листопада. Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від фонду у 2019 році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.