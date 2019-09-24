Великий внутрішній скандал – останнє, що зараз потрібно Зеленському (світова преса)

Мало того, що президент України Володимир Зеленський опинився втягнутим у внутрішньополітичний американський скандал, він також має чимало викликів у себе вдома. Про це пишуть у газеті Financial Times. У виданні Newsweek пишуть про те, що єдиним переможцем від скандалу з участю американського президента Дональда Трампа й України є російський лідер Володимир Путін. У щоденнику The Washington Post пишуть, що скарга інформатора щодо розмови Трампа з неназваним іноземним лідером насправді може обернутися гіршою для Байдена, ніж для самого Трампа.

Президентові України Володимирові Зеленському необхідно вирішити, чи він хоче бути слугою народу, чи слугою олігархів. Про це йдеться в редакційній статті видання Financial Times.

В Україні кілька місяців відбуватися хороші речі – обрали нового молодого президента, який пообіцяв великі зміни, його поспіхом створена партія вперше отримала абсолютну більшість в парламенті, а новий енергійний прем’єр-міністр узявся за амбітні реформи.

Але протягом останніх двох тижнів також почали відбуватися і речі, що непокоять, пише видання. Олігарх Ігор Коломойський відверто з’явився на важливій зустрічі, а пізніше з’явилися повідомлення, що уряд готовий заладнати з ним ситуацію навколо «Приватбанку».

Якщо Коломойському повернуть банк чи знімуть наявні проти нього звинувачення – це не тільки поставить під ризик майбутнє фінансування МВФ та інших західних партнерів, мовиться у статті, а й може підірвати інші позитивні кроки влади. Видання нагадує, серед іншого, про згадану зустріч Коломойського з Зеленським у президентському кабінеті, а також про обшук штаб-квартири «Приватбанку» чи напади на колишню голову НБУ Валерію Гонтареву. Хто б не стояв за цим, це повернення до темних часів України, які були 20 років тому – «точна протилежність тому, який імідж Україна хоче представити», мовиться у статті.

І особливо зараз, коли Зеленський втягнутий у міжнародний скандал через повідомлення, що президент США Дональд Трамп попросив його розслідувати справи сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в Україні. Тож великий внутрішній скандал – останнє, що зараз потрібно Зеленському, пише видання.

В американському тижневику Newsweek пишуть про те, що єдиним переможцем від скандалу з участю американського президента Дональда Трампа й України є російський лідер Володимир Путін.

Наразі у США триває суперечка щодо того, чи тиснув Трамп на президента України Володимира Зеленського під час їхньої телефонної розмови щодо розслідування справ сина Джо Байдена.

Українські експерти побоюються, що якщо Київ стане на чийсь бік у цій суперечці, він зіпсує відносини чи то з демократами, чи з республіканцями, мовиться у статті. Видання посилається на слова директора київського аналітичного центру «Нова Європа» Альони Гетьманчук, яка вважає, що якщо Зеленський скаже, що Трамп дійсно на нього тиснув, – він зіпсує з ним відносини. А якщо скаже, що не тиснув, виглядатиме, ніби він захищає американського президента, мовиться у статті.

Тож, на думку експерта, це справжня «дипломатична катастрофа» для Києва. І єдиним переможцем у цій ситуації є ніхто інший, як російський президент.

У статті в розділі коментарів щоденника The Washington Post ідеться про те, що скарга інформатора щодо розмови Трампа з неназваним іноземним лідером насправді може обернутися гіршою для Байдена, ніж для самого Трампа.

Згідно із повідомленнями ЗМІ, скарга американського розвідника згадувала обіцянку з боку Трампа. Скарга стосується, зокрема, розмови Трампа із Зеленським, мовиться у статті. Сам Трамп підтвердив, що обговорював із українським президентом відкриття розслідування щодо Байдена та його сина Гантера.

І хоча поки й не відомо в повній мірі, що сталося чи чого не сталося, пише коментатор видання Ед Роджерз, є також і питання з приводу того, чи Байден дійсно використовував свою посаду віцепрезидента для допомоги своєму синові. Це вказує на вразливість Байдена, мовиться у статті. Інцидент зі скаргою інформатора може закінчити політичну кар’єру Байдена раніше, ніж Трампа, вважає автор.

Демократи прагнуть імпічменту президента, і це може бути їхньою найкращою нагодою, хоча й поки що, схоже, Трамп не вчинив ніяких злочинних дій, мовиться у статті. Можливо, у скарзі розвідника дійсно було щось суттєве, але, можливо, ми просто є свідками перебільшення і партійної боротьби, пише автор. «Проте, як би там не було, останній «розгром» Трампа виглядає подарунком від президента кожному демократові, ім’я якого не Джо Байден», – переконаний оглядач.