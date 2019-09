Скарга на Трампа повернула Україну в центр уваги (світова преса)

Американські ЗМІ повідомили про наявність скарги американського розвідника через нібито розмову президента США Дональда Трампа з неназваним іноземним лідером, в якому йшлося про Україну. Американський президент каже, що повідомлення неправдиві. Що відбувається?

Все почалося з того, що дві західні газети – The New York Times та The Washington Post – повідомили, що американський розвідник нібито написав скаргу через телефонну розмову американського президента Дональда Трампа з неназваним іноземним лідером, в якій згадувалася Україна.

Йшлося зокрема про те, що Трамп нібито щось пообіцяв іноземному лідерові, йдеться в The Washington Post.

За даними газети The New York Times, яка посилається на знайомих із ситуацією людей, «принаймні частина звинувачень стосуються України», однак повідомленням все ще бракує конкретних даних.

Видання також повідомляють, що на адресу генерального інспектора розвідки США Майкла Аткінсона подали скаргу. Тепер конгресмени хочуть отримати більше даних про те, що саме повідомляв інформатор.

Трамп вже назвав інформацію про нібито скаргу на нього «фейковими новинами».

The Washinghton Post нагадує, що за кілька тижнів до скарги Трамп мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Виконувач обов’язків директора національної розвідки наразі нібито відмовляється передати до Конгресу деталі скарги, як того вимагає закон.

Світові ЗМІ також нагадують, що напередодні демократи в Палаті представників вже й так розпочали розслідування, щоб виявити, чи Трамп та його адвокат Рудольф Джуліані дійсно мають на меті змусити українську владу почати розслідування проти потенційного опонента Трампа Джо Байдена на виборах президента США у 2020 році.

З ким взагалі міг говорити Трамп?

Окремий матеріал The Washington Post містить припущення щодо того, з яким саме іноземним лідером Трамп міг потенційно мати таку розмову.

Як варіант можна припустити, що це якимось чином стосується росіян, але й Україна – цікавий варіант з огляду на те, що Джуліані намагається змусити уряд розслідувати справи щодо Байдена молодшого, пише видання.

Із Путіним Трамп розмовляв 31 липня після розмови з Зеленським 25 липня. Проте протягом останніх місяців було досить багато взаємодій Трампа з іноземними лідерами. Зокрема відбулася і зустріч «Групи двадцяти», яка включала купу двосторонніх зустрічей, йдеться в статті.

«Дивна зустріч» Трампа і Зеленського

25 вересня президент України Володимир Зеленський має зустрітися з Трампом в рамках Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

В статті The Economist пишуть, що з усіх зустрічей, які мають відбутися під час цієї події, саме ця буде «найбільш дивною», враховуючи розвиток подій.

Видання нагадує, що нещодавно Трамп затримав допомогу Україні вартістю в 250 мільйонів доларів США, а у телефонній розмові з Зеленським за місяць до цього висловив переконання, що оновлена українська влада «зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США».

Але що Трамп мав на увазі? Було дві справи, в яких Трамп міг би бути потенційно зацікавлений, йдеться у статті The Economist. Перша – вищезгадана ситуація щодо розслідування справ сина Байдена в українській газовій компанії. Друга – щодо Пола Манафорта, голови передвиборчої кампанії Трампа, який тепер сидить у в’язниці.

«Новий президент повинен був задовольнити Трампа, щоб він був на правильному боці», – йдеться в статті. І якщо Зеленський не зрозумів, що від нього хочуть, Джуліані «був готовий допомогти». Після телефонної розмови між двома президентами він зустрівся у Мадриді з радником Зеленського Андрієм Єрмаком, і попросив його розслідувати справи, йдеться у статті.

«Іноземні пригоди» Джуліані

Сам Джуліані в ефірі CNN спочатку визнав, а потім заперечив, що просив Україну провести розслідування щодо потенційного кандидата в президенти США Джо Байдена. У нього запитали, чи просив він Україну розслідувати діяльність Байдена.

«Ні, фактично ні. Я просив Україну розслідувати звинувачення у втручанні у вибори 2016 року з боку українців на користь Гілларі Клінтон», – сказав Джуліані.

Потім у нього запитали, чи говорив він з українською владою про сина Джо Байдена Гантера, який був членом ради директорів енергетичної компанії Burisma Holding.

«Єдине, що я запитував про Джо Байдена, як так вийшло, що [Юрій] Луценко, який був призначений генпрокурором, закрив справу», – зазначив адвокат Трампа.

Ведучий уточнив: «Отже, чи просили ви Україну перевірити Джо Байдена?»

«Звичайно, так», – відповів Джуліані.

Після того, як йому вказали на суперечливі відповіді, він сказав, що «не просив» розслідувати конкретно діяльність Байдена, а натомість просив «перевірити пов’язані з моїм клієнтом звинувачення, які дотично залучають Джо Байдена до масової схеми хабарництва».

The Economist називає контакти Джуліані з українськими чиновниками його «іноземними пригодами».

У статті Business Insider нагадують, що демократи вже розслідують літню розмову Трампа з Зеленським.

«Вони хочуть знати, чи намагався особистий адвокат Трампа Руді Джуліані чинити тиск на українську владу, щоб розслідувати справу щодо сина Джо Байдена, кандидата від Демократичної партії на виборах 2020 року».