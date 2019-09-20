Дональд Трамп заперечує, що казав щось «не те» лідеру іноземної держави. До чого тут Зеленський?

Газети Washington Post та New York Times повідомляють, посилаючись на «неназваних поінформованих осіб», що є скарга інформатора на висловлювання президента США Трампа і що там може йтися про Україну і президента Володимира Зеленського. Президент США Дональд Трамп відкидає ці повідомлення як неправдиві.

Видання повідомляють, що скарга була подана на адресу генерального інспектора розвідки США Майкла Аткінсона 12 вересня. Тепер конгресмени вимагають більше даних про те, що повідомив інформатор.

Президент США Дональд Трамп заперечує, що пропонував якомусь керівнику іноземної держави щось таке, що могло стати підставою для офіційної скарги.​

У Білому домі відмовилися коментувати цю тему, але Дональд Трамп у Twitter назвав ці звинувачення «фейковими новинами».

«Хіба може хтось бути таким нерозумним, щоб повірити, ніби я сказав би щось невідповідне іноземному лідеру у розмові, яку могли слухати багато сторонніх. Я завжди дію належним чином і лише на користь США!», – написав президент США.

Трамп каже, що знає, що його важливі розмови прослуховують.

«Чи не кожного разу, коли я розмовляю по телефону з іноземним керівником, я знаю, що це можуть чути багато людей із різних служб США, не кажучи вже про служби з тих інших країн. Проблеми нема!», – наголошує він.

Дональд Трамп і раніше неодноразово звинувачував представників американських спецслужб у тому, що вони налаштовані проти нього.

До чого тут президент України Володимир Зеленський

Між адміністрацією Трампа та деякими провідними законодавцями у Конгресі спалахнула суперечка. У Конгрес хочуть знати з ким говорив Дональд Трамп і що він сказав таке що з приводу цього була подана скарга.

Законодавці-демократи у Конгресі США розслідують припущення, що президент Трамп та його юрист Руді Джуліані намагалися тиснути на владу в Україні, щоб там розслідували колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена та його сина Гантера Байдена, який був членом ради директорів української приватної газової компанії «Бурісма».

Джо Байден зараз бере участь у президентській кампанії, змагаючись за право бути офіційним кандидатом від Демократичної партії.

Американські ЗМІ зауважують, що президенти Трамп і Зеленський мали телефонну розмову 25 липня.

В офіційному звіті української сторони про ту розмову зокрема сказано, що «Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США».

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