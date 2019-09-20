Зеленський їде до США, де зустрінеться з Трампом – ОП

Президент України Володимир Зеленський 23-26 вересня здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генасамблеї ООН, повідомляє Офіс голови держави. У Нью-Йорку Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, у рамках візиту президент України зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів, керівниками єврейських організацій США, а також з представниками американських ділових кіл, повідомляють в ОП.

Володимир Зеленський також виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

Напередодні в Білому домі повідомили, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрінуться наступного тижня на полях сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Трамп і Зеленський мали вперше зустрітися у столиці Польщі Варшаві під час відзначення 80-річчя початку Другої світової війни 31 серпня і 1 вересня. Проте президент США скасував поїздку до Польщі через ураган «Доріан», який насувався на східне американське узбережжя.