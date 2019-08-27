Заходи у Варшаві могли б стати «дуже хорошим часом» для зустрічі Трампа і Зеленського – Болтон

Президенти США і України, Дональд Трамп і Володимир Зеленський, можуть зустрітися у Варшаві на заходах до 80-річчя початку Другої світової війни, заявив у коментарі Радіо Свобода радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

«Ми сподіваємося, що вони матимуть змогу зустрітися у Варшаві і мати кілька хвилин наодинці... Я справді вважаю, що з наближенням річниці 1 вересня (80-річчя початку Другої світової війни у Польщі – ред.), це міг би бути дуже хороший час (для зустрічі – ред.)», – сказав Болтон.

На запитання журналіста, що зустріч анонсувалася ще на початку літа, а вже кінець серпня, Болтон відповів: «Це дуже короткий проміжок часу, все, що я можу сказати, з огляду на те, як такі речі організовуються».

Раніше спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що дата візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону ще не визначена. Волкер казав, що український лідер може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом під час урочистостей у Варшаві наступного місяця.