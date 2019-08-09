Трамп: Зеленський може укласти угоду з Путіним і «дуже скоро» приїде у Вашингтон

Президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського «дуже розважливим» і висловив думку, що той може укласти угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, бо прагне миру в Україні.

Виступаючи перед журналістами у Вашингтоні, Трамп також заявив, що Зеленського запросять у Білий дім, і висловив думку, що той приїде «дуже швидко».

Раніше 9 серпня в Києві тимчасовий повірник у справах США в Україні Вільям Тейлор говорив, що офіційний візит Зеленського у США готується, але можливої дати не назвав.

Тейлор також назвав дві інші можливості зустрічей Трампа з Зеленським – під час одночасного візиту обох президентів до Польщі у вересні і під час сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, що теж відбудеться у другій половині вересня.

Минулого тижня Зеленський, коментуючи час його можливої зустрічі з Трампом, говорив, що вона може відбутися теж у вересні, але у Вашингтоні.

Конкретні дати наразі не визначені.

Зеленський також говорив, що готовий до прямих переговорів із Путіним, щоб домовитися про врегулювання кризи на Донбасі. Але у заявах із приводу подій на Донбасі він уникає прямих згадок про агресію Росії.

Критики Зеленського побоюються, що президент України може піти на можливих переговорах із Путіним на неприпустимі поступки, і пригадують йому його заяву з часу передвиборчої кампанії, що він був ладен домовлятися з Росією і домовитися «десь посередині».