Путін висунув Зеленському умови для зустрічі: маніпуляція чи реальна пропозиція?

Президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, якщо той вступить у переговори з ватажками «Л/ДНР» і не буде називати їх сепаратистами. Про це президент Росії заявив в інтерв'ю італійській газеті «Корр'єре делла Сера», текст який опублікували на сайті Кремля.

А глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков зазначив, що зустріч Зеленського з Путіним можлива в «нормандському форматі», з присутністю лідерів Німеччини, Франції. Теми – звільнення українських моряків і зупинка бойових дій на Донбасі.

Чи можлива особиста зустріч Путіна і Зеленського? І на яких умовах?

Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили експерт з питань безпеки Олександр Мусієнко та кореспондент агентства УНІАН в Москві Роман Цимбалюк.

8 липня Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна з пропозицією провести переговори в Мінську, за участі президентів США та Франції, канцлера Німеччини та прем’єр-міністра Великої Британії. Це була реакція на анонс телемосту між українським каналом NewsOne та російським державним каналом «Россия 24», про який 7 липня оголосив російський журналіст Дмитро Кисельов.

Слухач: Навіщо Зеленському зустрічатися з Путіним?

Олександр Мусієнко: Це дуже важливе й правильне запитання. Тому що важливий зміст переговорів. На сьогодні є різне трактування виконання Мінських домовленостей Україною та Росією. Україна наполягає на тому, що потрібно виконати безпекову частину, отримати контроль над російсько-українським кордоном. Після того, як будуть виведені всі регулярні й нерегулярні війська, які воюють на користь Російської Федерації, перейти до політичної частини. Натомість Росія каже виконувати поряд із безпековим аспектом політичний – особливий статус, ліквідація блокади ОРДЛО, проведення виборів, повна амністія. Вони залишають на нас військовий тиск. Якщо ми цього не робимо, вони збільшують кількість обстрілів.

У випадку, коли у президента вже є сформована позиція та він впевнений, що він зможе нав’язати самостійно Путіну свої умови, тоді ця зустріч має сенс. Якщо ні, у ній немає доцільності.

– А в рамках «нормандського формату»? За участю Меркель та Макрона, враховуючи їхню позицію – лідерів Німеччини та Франції, з приводу повноцінного поновлення роботи делегації Росією в ПАРЄ.

На тлі серйозних розбіжностей зі США, європейці намагаються шукати для себе противагу в Росії

​Олександр Мусієнко: Це простіше, не так як переговори сам на сам. Але треба розуміти, що зараз шальки терезів у європейців схилилися в бік російської політики, що треба дійти якогось перемир’я. Макрон каже, що з Росією можливе відновлення стратегічного діалогу, що вона може повернутися навіть у «Велику вісімку». Далі він говорить про те, що вони зацікавлені у поступовому знятті санкцій і так само контрсанкцій, бо це для Макрона внутрішня напруга.

І найважливіше, на тлі серйозних розбіжностей зі США, європейці намагаються шукати для себе противагу в Росії, це зараз простежується.

Стосовно Німеччини достатньо згадати про «Північний потік-2». Та й не тільки. Дуже багато бізнес-активів та бізнесів, які зацікавлені. Відтак, яка створюється кон’юнктура для України на сьогодні – йде вже військовий тиск з боку Росії, й політичний із Заходу. І це перший сигнальчик – повернення російської делегації в ПАРЄ. Є зацікавленість у тому, щоб цю війну бодай заморозити.

– В інтерв’ю італійській газеті «Кар’єре делла Сера» Володимир Путін про умови можливої зустрічі з Володимиром Зеленським сказав:

«Якщо Володимир Зеленський почне виконувати свої виборчі обіцянки, зокрема, вступить у прямі контакти зі своїми співгромадянами на Донбасі, припинить називати їх сепаратистами. Якщо українська влада буде виконувати Мінські домовленості, а не ігнорувати їх. Насильницька українізація, заборона на використання рідної для мільйонів громадян України російської мови, розгул неонацизму, громадянський конфлікт на північному сході країни, спроби попередньої влади зруйнувати крихкий міжконфесійний мир. Це лише невелика частина багажу, з яким доведеться розбиратися новому президенту».

Пане Олександре, як ви прокоментуєте думку Путіна?

Олександр Мусієнко: Це те, що Росія робить завжди – класичне втручання у внутрішні справи держави. Що означає виконувати виборчі обіцянки? Справа контролювати українських виборців, виконає їх президент чи не виконає, і давати їм оцінку – точно не президента сусідньої держави.

Окрім того, він дає зрозуміти, що зустрічатися не хоче. Він каже, а до чого тут ми, ви ведіть діалог.

– Хочу у вас уточнити, залишаючи за дужками врегулювання на Донбасі, особистісний момент. Чимало було припущень під час президентської кампанії в Україні, після того як вона завершилася, з однієї точки зору, що частина електорату Зеленського за те, щоб будь-якою ціною домовитися з Росією, і Зеленський вигідніший Путіну. З іншого боку, деякі вважають, що особисто Зеленський, як вже пострадянська людина, викликати у Путіна захоплення не може. До якої точки зору ви схиляєтеся у можливому ставленні Путіна до Зеленського?

Порошенко робив на початку своєї каденції практично ті ж кроки, які робить Зеленський

​Олександр Мусієнко: Якщо виходити з того, що Зеленський в риториці не такий грізний... Порошенко робив на початку своєї каденції практично ті ж кроки, які робить Зеленський. Наприклад, розведення військ у Станиці Луганській, це мало початися ще у 2016 році й були спроби. А у 2015 році були спроби й політичну частину виконати. А коли трагічно розірвалася граната під парламентом, хотіли протягнути особливий статус. Порошенкові не можна дорікнути, що він не хотів виконувати Мінські домовленості. До речі, одним з основних апологетів Мінських домовленостей була керівна партія «БПП» та «Опозиційний блок».

І зараз переводять у нас сприйняття до того, що начебто все залежить від України. Але ми їх не можемо виконати без волі Росії та позиції Кремля.

А щодо особистісного моменту, я думаю, зустріч була б приблизно в такому ж режимі, як проходила й з Порошенком. Жодних емоцій, Путін би себе не видавав, думаю, він би намагався продемонструвати певну зверхність. Окрім того, ми чомусь думаємо, що ці зустрічі дуже багато вирішують. Важливий порядок денний зустрічі.

– Романе, якщо буде зустріч Зеленського з Путіним, то на яких умовах?

Фактично Путін зараз говорить, хлопчику, ти ж обіцяв виборцям зробити мир, тоді виконуй мої вказівки

​Роман Цимбалюк: Проаналізуймо те, що говорять росіяни й переконаний, що ми разом дійдемо до висновку, що позиція Росії жодним чином не залежить від персоналій в Україні. Всі ті речі, які зараз закидаються на адресу Зеленського, колись Володимир Путін говорив Порошенку. Тут треба розуміти, що справа не в людях, а в інтересах російської держави. Просто зараз вони відчувають, що у них начебто вікно можливостей, що вони можуть недосвідченого, як вони вважають, молодого президента змусити піти на свої умови.

Фактично Путін зараз говорить, хлопчику, ти ж обіцяв виборцям зробити мир, тоді виконуй мої вказівки. Бо ти ж маєш розуміти, що без мене ти ці обіцянки не виконаєш, а не будеш слухатися, ми будемо робити те ж саме, що робили з Порошенком. Буде включена пропагандистська машина, щоб знищувати його рейтинг як людини, яка обманула українців та не досягла миру.

– Романе, ваші враження за цей вже понад місяць, які настрої щодо нового президента України?

Для росіян будь-який президент України буде поганий. Їх влаштує варіант, який вони влаштували на окупованих територіях

​Роман Цимбалюк: Формулювання «другий Порошенко» чи «гірший за Порошенка» вживалися в ефірах російського телебачення фактично одразу після інавгурації. Цьому не треба дивуватися, адже для росіян будь-який президент України буде поганий. Їх влаштує варіант, який вони влаштували на окупованих територіях – в Криму та на Донбасі.

А коли президент обраний українським народом, він не зможе за будь-яких обставин проводити проросійську політику. Хто б як не ставився до Зеленського, це факт. Якщо він стане на російські умови, він автоматично стане зрадником України для великої кількості людей й тих, хто зі зброєю захищав нашу батьківщину.

– Якщо аналізувати теперішні настрої в Росії не тільки у ставленні до нового президента України. А з урахуванням певного дрейфу Заходу, якщо він є, у бік Росії, повернення російської делегації до ПАРЄ, інші заяви, є радість, що «мы догнём Запад»?

Роман Цимбалюк: Перше, що я почув від людей, які беруть участь у виробленні рішень по Україні, «тепер точно жодних поступок по Україні Путін не зробить». Вони це сприймають як капітуляцію Заходу, а Путін переміг, як вони тут гадають, і все йде до того, що через деякий час будуть зняті санкції взагалі.

– На що тоді сподіватися Україні? Можливо, Путін зробить чергові посилення на Донбасі, може у Путіна за такої логіки все більше розв’язуються руки?

Роман Цимбалюк: Так воно і є. Але Захід це не тільки Європа, це ще й США. Однак, молдовський прецедент говорить, що вони можуть домовитися в разі чого.

Росіяни так влаштовані, якщо будуть знати, що в разі чого українські ракети полетять їм на голови, вони нас далі чіпати не будуть

На що розраховувати, якщо відверто, мені здається, говорити про ймовірність реінтеграції окупованих територій на цьому етапі не варто, тому що у нас немає можливостей для цього. Тому варто зосередитися на тому, що є й розбудовувати свою державу, а в першу чергу, збройні сили. Тому що росіяни так влаштовані, якщо будуть знати, що в разі чого українські ракети полетять їм на голови, вони нас далі чіпати не будуть. Але те, що вже захопили, вони віддавати не збираються.

– Пане Олександре, як ви вважаєте, варто Зеленському йти зараз на переговори з Путіним?

Олександр Мусієнко: На сьогодні – ні.

– А в рамках «нормандського формату»?

Олександр Мусієнко: Так, можна, окресливши чітко свою позицію. Але в рамках сам на сам, думаю, це зараз недоцільно.

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