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08 Липень 2019, Київ 20:00
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«Надо поговорить». Кому був потрібен скандальний телеміст із державним каналом Росії?

«Надо поговорить». Кому був потрібен скандальний телеміст із державним каналом Росії?
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Український телеканал із орбіти Віктора Медведчука NewsOne скасував спільний із російським державним каналом «Росія 24» телеміст. Раніше новина про запланований телеміст викликала різку реакцію в Україні – зокрема президент Володимир Зеленський назвав такі плани «піар-ходом перед виборами». Зеленський пропонує президенту Росії Володимиру Путіну «поговорити». Але разом із Трампом, Мей, Меркель, Макроном, і про те, «чий Крим і кого там немає на Донбасі». Про що говорити з Росією і Путіним, кому був потрібен скандал навколо телемосту? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили політолог, кандидат у депутати від партії «Голос» Микола Давидюк та народні депутати України Ганна Гопко і Борислав Береза.

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