«Надо поговорить». Кому був потрібен скандальний телеміст із державним каналом Росії?

Український телеканал із орбіти Віктора Медведчука NewsOne скасував спільний із російським державним каналом «Росія 24» телеміст. Раніше новина про запланований телеміст викликала різку реакцію в Україні – зокрема президент Володимир Зеленський назвав такі плани «піар-ходом перед виборами». Зеленський пропонує президенту Росії Володимиру Путіну «поговорити». Але разом із Трампом, Мей, Меркель, Макроном, і про те, «чий Крим і кого там немає на Донбасі». Про що говорити з Росією і Путіним, кому був потрібен скандал навколо телемосту? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили політолог, кандидат у депутати від партії «Голос» Микола Давидюк та народні депутати України Ганна Гопко і Борислав Береза.