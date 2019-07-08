Лукашенко: Мінськ готовий стати місцем переговорів Зеленського і Путіна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що Мінськ готовий прийняти переговори президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

«Наш президент абсолютно підтримує пропозицію Володимира Зеленського. Ця позиція незмінна – і полягає вона в тому, що не можна дивитися один на одного через приціл, потрібно сідати і вирішувати проблеми, яких накопичилося чимало», – повідомила прес-служба білоруського президента.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися в Мінську. Про це він сказав у своєму відеозверненні, яке оприлюднив з приводу телемосту, запланованого між українським приватним каналом NewsOne та російським державним «Россия 24».

«Хочу звернутися до президента Росії Володимира Володимировича Путіна. Треба поговорити? Треба. Давайте обговоримо, чий Крим і кого там немає на Донбасі», – сказав Зеленський.

Як «компанію для розмови» він запропонував запросити до переговорів президента США Дональда Трампа, прем’єр-міністра Великої Британії Терезу Мей, канцлерку Німеччини Анґелу Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона.

Саму новину про телеміст Зеленський назвав «дешевим піар-ходом перед виборами».

Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, якщо той вступить у переговори з ватажками «Л/ДНР» і не буде називати їх сепаратистами. Про це президент Росії заявив в інтерв'ю італійській газеті «Корр'єре делла Сера», текст який опублікували на сайті Кремля.