У Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського до Путіна зустрітись у Мінську

У Кремлі обіцяють розглянути пропозицію українського президента Володимира Зеленського до їхнього очільника Володимира Путіна щодо проведення спільної зустрічі за участі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей, канцлерки Німеччини Анґели Меркель та президента Франції Емманюеля Макрона. Про це журналістам заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Я поки не готовий відповідати, це зовсім новий формат, – зазначив він. – США не є учасниками нормандського процесу, і як бути з мінськими угодами, під якими стоять підписи учасників норманського процесу, але немає підписів представників США».

Раніше 8 липня із пропозицією провести відповідну зустріч президент Володмир Зеленський звернувся до Росії у відеозверненні з приводу телемосту між між українським приватним каналом NewsOne та російським державним «Россия 24» (який пізніше був скасований).

Після обрання Володимира Зеленського на пост президента України зустрічей між українським та російським лідерами досі не відбувалося, хоча вони багато разів обмінювалися заявами.