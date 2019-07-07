Волкер назвав ймовірну причину стягування російських військ на кордон

Нарощування кількості російських військових по той бік кордону з Росією, ймовірно, пов’язане з ротацією, зазначив спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер в інтерв’ю Голосу Америки, опублікованому 6 липня.

«Ми бачили протягом декількох років, що кількість військ зростає перед ротацією. При ротації також інколи є спалах насильства, бо вони тестують устаткування і переконуються, що їм там зручно. Гадаю, ми бачимо саме це. Знову ж, це не свідчить про будь-які нові просування», – сказав він.

Волкер привітав заходи з українського боку щодо розведення військ.

«У мене склалось враження, що президент Зеленський дуже добре знає, що він не може контролювати те, які рішення прийме Росія. Якщо вони намагатимуться використати конфлікт, щоб тиснути на нього, то що б Зеленський не робив, вони це будуть чинити. Він дуже чітко позиціонував себе, щоб продемонструвати своє прагнення миру, покращення життя людей, покращення гуманітарної ситуації. Зрештою, це все – громадяни України, які страждають від цього конфлікту. Таким чином, він демонструє, що проблема полягає саме в діях Росії», – зазначив він.

Про нарощування угруповань військ із російського боку кордону «і на Харківському напрямку, і поблизу Маріуполя» розповів 4 липня в інтерв’ю Громадському заступник командувача штабу операції Об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.

Тоді ж 4 липня в ефірі Радіо Свобода віцеспікерка Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що СММ ОБСЄ повинна встановити пункт постійного спостереження в Станиці Луганській, щоб моніторити ситуацію після розведення сил.

30 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що бойовики повідомили про відведення сил від Станиці Луганської. 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ підтвердили готовність «контролювати та перевіряти процес розведення з обох сторін лінії розмежування».