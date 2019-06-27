Розведення у Станиці покращує становище ЗСУ – заступник командувача ООС

Розведення сторін, що відбувається нині у Станиці Луганській, покращує становище Збройних сил на цій ділянці, заявив у Станиці Луганській заступник командувача ООС генерал-майор Богдан Бондар, повідомляє репортер Радіо Донбас.Реалії (проект Радіо Свобода).

Бондар наголосив, що українські військові не відводять війська зі Станиці Луганської і не погіршують стан підрозділів.

«Навпаки, це переміщення на більш підготовлені позиції дозволяє нам більш ефективно контролювати цю ділянку. Треба розуміти, що це пів сектор радіусом 1 км. У нас часто на лінії зіткнення підрозділи перебувають і на більшій відстані одне від одного, і на 1 км, і на 400 метрів залежно від обстановки. Якщо взяти підрозділ, який ми перемістили вчора, то там позиція була розташована за 300 метрів від противника і постійно обстрілювалася, там загинув військовослужбовець. Захищеність на цьому посту була недостатня. Зараз ми зробили напів коло, яке дозволить ефективно контролювати цю ділянку», – заявив Бондар.

Також він пояснив, що рахунок відведення іде від середини річки Сіверський Донець, таким чином, бойовики відходять за смугу, яка відповідно до мінських угод має перебувати під контролем України.

«Противник перебував на нашому боці. Якщо ми реально відходимо на 250-300 метрів, то вони – на 1500-1600 метрів. Ми їх викидаємо з плацдарму, який вони тут зайняли», – сказав заступник командувача ООС.

Він наголосив, що на ділянці між КПВВ, де лінію розмежування переходять цивільні, тепер не буде людей зі зброєю.

26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. У підтримуваному Росією угрупованні «ЛНР» також заявили про розведення сил у Станиці Луганській і додали, що цей процес може зайняти до трьох днів.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ підтвердили готовність «контролювати та перевіряти процес розведення з обох сторін лінії розмежування».