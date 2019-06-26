У Станиці Луганській українські військові відійшли від однієї із позицій біля КПВВ – штаб

Українські військові опівдні 26 червня відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

«Станиця Луганська». Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони. Крім того за розведенням військ спостерігав особисто командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами, це перший етап відводу сторін від околиць Станиці Луганської. По сигналу сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції. Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник», – йдеться в повідомленні штабу.

Згідно з повідомленням, на днях очікується приїзд представника української тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми, щоб «продовжити роботу з розведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі».

В сепаратистському угрупованні «ЛНР» повідомили, що розведення сил у Станиці Луганській може зайняти до трьох днів.

Розвести сили в Станиці Луганській намагаються з 2016 року.