96 телефонів на 404 тисячі гривень вилучили фіскали на КПВВ «Станиця Луганська»

Співробітники Державної фіскальної служби вилучили на контрольному пункті в’їзду та виїзду «Станиця Луганська» 96 телефонів. Про це повідомляє 21 червня Державна прикордонна служба України.

«Учора у КПВВ «Станиця Луганська», що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, прикордонники Лисичанського загону спільно з представниками фіскальної служби виявили у громадянина України, що слідував до тимчасово окупованої території України, 96 мобільних телефонів на загальну суму 404 тисячі гривень», – ідеться в повідомленні.

КПВВ «Станиця Луганська» – єдиний пункт пропуску на непідконтрольну уряду України територію, відкритий у Луганській області.

Сторони домовилися про розведення сил біля Станиці Луганської ще у вересні 2016 року, однак цей процес зривався кілька разів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.