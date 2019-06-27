Розведення сил у Станиці Луганській. Чи досягне Україна миру?

Українські військові 26 червня відійшли з однієї з позицій неподалік селища Станиця-Луганська. Це перший етап відводу сторін біля Станиці-Луганської. Днями очікується приїзд на Донбас українського представника Тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми, щоб продовжити цей процес, згідно з Мінськими домовленостями. Розвести сили у Станиці Луганській намагаються з 2016 року. Чи можна це назвати поступками з боку України, якими будуть подальші кроки сторін, та чи вдасться президенту Володимиру Зеленському досягти миру на Донбасі? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили директор громадської організації «Центр міжнародної безпеки», старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко та політолог Володимир Фесенко. Ведучий: Віталій Портников.