В Станице Луганской 26 июня началось разведение войск. Со своих позиций отошли Вооружённые силы Украины. В течение трёх дней стороны должны отвести свои силы на 800–900 метров от линии соприкосновения.

В среду в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская», говорится в сообщении на странице штаба операции Объединённых сил в «Фейсбуке». Всё происходило под наблюдением представителей ОБСЕ. Они были и на стороне группировок «ЛДНР». Однако миссия пока ничего не комментирует.

«По сигналу ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули определённые миссией ОБСЕ позиции. Пока не известно, отвёл ли свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ. Также ожидается на днях приезд представителя украинской стороны в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определённые минскими договорённостями рубежи», – говорится в сообщении штаба ООС.

До этого в штабе ООС заявляли, что разведение сил и средств на этом участке запланировано проводить в течение трёх суток – в период с 26 по 28 июня. Ещё одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил и средств. И ещё одни сутки – на проведение инспектирования миссией ОБСЕ выполнения обязательств сторон.

О начале разведения сил и средств заявили и в группировке «ЛНР». Там посчитали, что процесс начался с восьмидесятой попытки. Правда, они не уточнили, начали они отводить свои войска или нет.

Станица должна через это пройти – местный волонтёр

От «ребят, вас сдают русскому миру» до «Станица должна через это пройти» – так комментируют люди в социальных сетях решение отвести украинские подразделения. По большей части, людей беспокоит судьба местных патриотов. А также то, выполнит ли группировка «ЛНР» своё обязательство. Но есть и те, кто считает, что всё будет хорошо.

Разведения сил у Станицы Луганской требуют минские соглашения. Аргумент такой: в результате отхода сторон от линии соприкосновения должна улучшится ситуация с безопасностью.

В то же время журналист и военный аналитик Юрий Бутусов считает, что это бесперспективное решение, которое практически никак не прибавит безопасности на линии разграничения.

«Это наивное желание сделать ещё уступки россиянам и отвести наши войска из тех мест, где могут быть огневые контакты. Это бесперспективное решение, которое унижает нашу страну и не будет системным решением ситуации на фронте», – считает Юрий Бутусов.

В сентябре 2016 года на заседании Трёхсторонней контактной группы было принято решение провести разведение сил и средств на 3 участках: кроме Станицы, это были районы Золотого на Луганщине и Петровского в Донецкой области. На двух участках разведение сил произошло. Но возле Станицы Луганской – до сих пор нет. Стороны обвиняли друг друга в срыве договорённостей.

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