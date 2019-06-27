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В Станице Луганской началось разведение войск. Накануне со своих позиций отошли вооруженные силы Украины, в четверг стороны согласовывают следующие шаги – ведь в течение трех дней они должны отвести свои силы на 800-900 метров от линии соприкосновения. Что это – отступление или улучшение тактического положения Украины, и как отразится на украинском Донбассе?

Мы дожали Россию

​«Сейчас мы дожали Россию, и они согласились развести силы и в Станице Луганской», – так говорит о происходящем генерал-майор Богдан Бондарь, заместитель командующего ООС. Утром в четверг в Станице Луганской он уверяет: разведение – не во вред, а на пользу украинской армии. Вот его аргументы:

Сейчас мы сделали полукруг, который позволит эффективно контролировать этот участок

«Мы не отводим войска из Станицы Луганской и не ухудшаем положение наших подразделений. Наоборот, это перемещение на более подготовленные позиции позволяет нам более эффективно контролировать этот участок. Надо понимать, что это полукруг радиусом 1 км. У нас часто на линии соприкосновения подразделения находятся и на большем расстоянии друг от друга – и на 1 км, и на 400 метров, в зависимости от обстановки. Если взять подразделение, которое мы переместили вчера, то там позиции былы расположены в 300 метрах от противника и постоянно обстреливалась, там погиб военнослужащий. Защищенность на этом посту была недостаточна. Сейчас мы сделали полукруг, который позволит эффективно контролировать этот участок», – заявил Бондарь.

Также он пояснил, что расчет отвода идет от середины реки Северский Донец, таким образом, боевики отходят за полосу, которая в соответствии с минскими соглашениями должна находиться под контролем Украины.



«Противник находился на нашей стороне. Если мы реально уходим на 250-300 метров, то они – на 1500-1600 метров. Мы их выбрасываем с плацдарма, который они здесь заняли», – сказал заместитель командующего ООС.

В полдень 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская». Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ. Они были и на стороне группировок «ЛДНР».

«По сигналу ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули определенные миссией ОБСЕ позиции. Пока неизвестно, отвел ли свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ. Также ожидается на днях приезд представителя украинской трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные минскими договоренностями рубежи», – говорится в сообщении штаба ООС.

«Если там (в нейтральной полосе – ред.) будут находиться люди с какими-то бирками, ми будем говорить о нарушениях, и в перспективе можем вернуться на эти позиции», – говорит уже 27 июня Богдан Бондарь, он отвечает на замечание журналистов о том, что гражданские, приходящие с оккупированной стороны, говорят, что около КПВВ по-прежденму присутствуют боевики – только в гражданском.

Хороший шаг Украины в Станице Луганской

До этого в штабе ООС заявляли, что разведение сил и средств на этом участке запланировано проводить в течение трех суток – в период с 26 по 28 июня. Еще одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил и средств. И еще одни сутки – на проведение инспектирования миссией ОБСЕ выполнения обязательств сторон.

«Хороший шаг Украины в Станице Луганской. Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включительно с выводом тяжелого вооружения и разоружением незаконных вооруженных формирований», – отреагировал на событие спецпредставитель США Курт Волкер.

О начале разведения сил и средств заявили и в группировке «ЛНР». Там посчитали, что процесс начался с восьмидесятой попытки. Правда, не уточнили, начали они отводить свои войска или нет.

«Пусть Станица это попробует, иначе не поймут» – что говорят местные

От «ребят, вас сдают русскому миру» до «Станица должна через это пройти» – так комментируют люди в социальных сетях решение отвести украинские подразделения. По большей части, людей беспокоит судьба местных патриотов. А также то, выполнит ли группировка «ЛНР» свое обязательство. Но есть и те, кто считает, что все будет хорошо.

Глава военно-гражданской адвинистрации Станично-Луганского района Юрий Золкин говорит, что не сомневается в способности вооруженных сил Украины давать отпор российским гибридным силам, но сомневается в слове Путина:

Это не та компания, которая соблюдает договоренности. Поэтому тревожно

«Путин со совей гоп-компанией – не та компания, которая соблюдает договоренности. На раз уже было так, что наемники, сами запрашивая режим тишины, сами его и нарушали. Поэтому тревожно», – отвечает Золкин. Он говорит, что получил заверения от командования в том, что ВСУ гарантируют безопасность местному населению.

Разведения сил у Станицы Луганской требуют минские соглашения. Аргумент такой: в результате отхода сторон от линии соприкосновения должна улучшится ситуации с безопасностью. В то же время, журналист и военный аналитик Юрий Бутусов считает, что это бесперспективное решение, которое практически никак не прибавит безопасности на линии разграничения.

Это наивное желание сделать еще уступки россиянам и отвести наши войска из тех мест, где могут быть огневые контакты

«Это наивное желание сделать еще уступки россиянам и отвести наши войска из тех мест, где могут быть огневые контакты. Это бесперспективное решение, которое унижает нашу страну и не будет системным решением ситуации на фронте», – считает Юрий Бутусов.

В сентябре 2016 года на заседании трехсторонней контактной группы было принято решение провести разведение сил и средств на 3 участках: кроме Станицы, это были районы Золотого на Луганщине и Петровского в Донецкой области. На двух участках разведение сил произошло. Но возле Станицы Луганской нет. Стороны обвиняли друг друга в срыве договоренностей.

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