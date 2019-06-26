«Тепер Росії вирішувати» – Волкер про розведення сил у Станиці Луганській

Спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер привітав відведення українських військових із однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській і вказав, що очікує наступного кроку від Росії.

«Гарний крок, здійснений Україною в Станиці-Луганській. Тепер Росії вирішувати щодо реалізації взаємних подальших заходів для зміцнення припинення вогню, включно з відведенням важкої зброї і роззброєнням незаконних збройних формувань», – написав посол Волкер у мережі Twitter.

Українські військові опівдні 26 червня відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил. «По сигналу сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції. Наразі не відомо, чи відвів своїх військових противник», – ішлося в повідомленні штабу.

Згідно з повідомленням, на днях очікується приїзд українського представника в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми, щоб «продовжити роботу з розведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі».

В сепаратистському угрупованні «ЛНР» також заявили про розведення сил у Станиці Луганській і додали, що цей процес може зайняти до трьох днів.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ 26 червня підтвердили готовність «контролювати та перевіряти процес розведення з обох сторін лінії розмежування». «Місія також проводить дистанційне спостереження з камерами та безпілотними апратами», – вказано в повідомленні місії.

Розвести сили в Станиці Луганській намагаються з 2016 року.