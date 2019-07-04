Голова СММ ОБСЄ закликав «розвивати досягнутий успіх» із розведення сил на Донбасі

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що розведення в районі Станиці Луганській є позитивним крок на шляху до розведення сил уздовж всієї лінії зіткнення. Характеризуючи розведення сил у Станиця Луганській Чевік зазначив, що «зараз важливо закріпити і розвивати досягнутий успіх», повідомляє сайт місії.

«Ситуація уздовж лінії зіткнення залишається напруженою і мінливою. Для стабілізації ситуації з безпекою і гарантування захисту цивільного населення вкрай важливо повністю відвести важке озброєння і провести розмінування. За відсутності цих кроків мирні жителі і далі будуть гинути і зазнавати поранень», – сказав він у Відні.

30 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що бойовики повідомили про відведення сил від Станиці Луганської. 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ підтвердили готовність «контролювати та перевіряти процес розведення з обох сторін лінії розмежування».

4 липня в ефірі Радіо Свобода віцеспікерка Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що СММ ОБСЄ повинна встановити пункт постійного спостереження в Станиці Луганській, щоб моніторити ситуацію після розведення сил.