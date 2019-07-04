Геращенко: СММ ОБСЄ повинна встановити пункт спостереження біля мосту в Станиці Луганській

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна встановити пункт постійного спостереження в Станиці Луганській, щоб моніторити ситуацію після розведення сил – таку заяву в ефірі Радіо Свобода зробила народна депутатка, віцеспікерка Верховної Ради Ірина Геращенко.

Коментуючи розведення сил у Станиці Луганській, Геращенко сказала, що виступає за деескалацію конфлікту, однак розведення військ повинно відбуватися «тільки на фоні припинення вогню і режиму тиші».

«Знаєте, що мене ще турбує? Я не чую позиції української влади до ОБСЄ, наприклад. Для мене очевидно, що якщо війська розвели в Станиці Луганській – це важливо, але тепер має бути дуже чітка вимога розібрати на цьому мосту незаконно встановлений бойовиками і росіянами блокпост, демонтаж фортифікаційних споруд на горі Князь Ігор, що також там посилює позиції бойовиків», – сказала Геращенко.

Також вона висловила думку, що після розведення сил на СММ ОБСЄ лежить відповідальність моніторити безпекову ситуацію в цьому районі.

«Я як перший віце-спікер звертаюся до СММ ОБСЄ з проханням негайно відкрити постійно діючий пункт СММ ОБСЄ біля мосту в Станиці Луганській, який має працювати 24 години на добу, сім днів на тиждень. Це дуже важливо, тому що розведення військ має відбуватися винятково на фоні режиму тиші ідеального, без жодного порушення. Ми бачимо, що цього не відбувається», – каже народна депутатка.

30 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що бойовики повідомили про відведення сил від Станиці Луганської. 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ підтвердили готовність «контролювати та перевіряти процес розведення з обох сторін лінії розмежування».

Повну версію інтерв’ю Ірини Геращенко дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода.