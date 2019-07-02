Канада продовжить санкційний тиск на Росію – Трюдо

Канада продовжить санкційну політику щодо Росії через агресію проти України, повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Торонто.

«Ми продовжимо бути країною, яка ввела відносно Росії серйозні санкції, але діяти будемо паралельно з нашими міжнародними друзями і партнерами… Ми вважаємо, що надзвичайно важливо побачити позитивні дії Росії, і ми продовжимо серйозно підтримувати Україну, вводячи санкції проти російських офіційних осіб», – сказав Трюдо.

Він також заявив, що засуджує дії Москви з утримування захоплених українських моряків.

У прес-службі президента України заявили, що Зеленський назвав Канаду другом України, а прем’єр-міністра Джастіна Трюдо одним із тих, хто надихнув його йти у політику.

«Канада справді є другом України. Вона підтвердила це реальними кроками з підтримки нашої країни у санкційній політиці проти агресії Росії, а також у збереженні суверенітету та захисті територіальної цілісності», – сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Канаді.