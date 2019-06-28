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28 Червень 2019, Київ 11:25
Новини | Політика

Канада стурбована рішенням повернути Росію в ПАРЄ

Пікет посольств країн-союзників РФ, Київ, 25 червня 2019 року

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Канада висловила стурбованість рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи про «беззастережне відновлення права голосу» Росії.

«Ми повинні й надалі покладати на Росію відповідальність за її порушення міжнародного права та суверенітету і територіальної цілісності України», – мовиться у повідомленні міністерства закордонних справ Канади.

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав.

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