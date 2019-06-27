Українська делегація не хоче повертатися у ПАРЄ

Страсбург – Українська делегація залишили залу засідань Парламентської асамблеї Ради Європи, їде зі Страсбурга і не хоче повертатися, оскільки ПАРЄ повернула делегацію країни-агресора – Росії. Українську делегацію підтримали колеги з Польщі, Грузії, Латвії, Литви, Естонії та Словаччини.

Більшість депутатів ПАРЄ, і навіть представники Нідерландів, чиї громадяни загинули, за даними слідства, від пострілу російського ЗРК «Бук» по пасажирському літаку рейсу MH17, не погодилися і далі відсторонювати російську делегацію від роботи у ПАРЄ.

У відповідь на таке рішення члени української делегації зі своїми колегами вийшли до центру сесійної зали і зачитали заяву про підтримку основних цінностей Ради Європи, які нехтуються.

Тож подальші можливості співпраці з ПАРЄ будуть обговорювати у національних парламентах.

Наша делегація вже не повернеться сюди і роботу більше не продовжуватиме

«Можливо, якісь делегації повернуться і продовжать роботу в ПАРЄ. Наша делегація вже не повернеться сюди і роботу більше не продовжуватиме. Найголовніше – це те, що ми продемонстрували єдність. Нас була меншість, але правда – за нами, бо та більшість часто опускала очі, коли зустрічала українську делегацію», – заявив Радіо Свобода голова української делегації Володимир Ар’єв.

У резолюції ПАРЄ просить грошей

У першому пункті підтриманої резолюції ПАРЄ просить Росію звільнити українських моряків. Вже у другому пункті міститься заклик до неї зробити внесок у бюджет Ради Європи у 70 мільйонів євро.

І лише після цього рекомендується співпрацювати зі слідчою групою щодо збиття МН17, захищати права ЛГБТ у Чечні і розслідувати вбивство Бориса Нємцова.

У кулуарах сумно жартували, що насправді пункт про фінансовий внесок Росії мав би бути не просто першим, а єдиним у новій резолюції, заради якої було зроблене все можливе, щоб на Росію не накладали санкції.

Доповідь про оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ готував британець Роджер Гейл, але її змінили у моніторинговому комітеті ПАРЄ.

Гейл поділився із Радіо Свобода своїми враження після дебатів і голосування: «Я абсолютно був розчарований у сьогоднішніх (26 червня – ред.) дебатах перед голосуванням. Ніхто з членів російської делегації навіть побічно не проявив мінімальної ознаки того, що вони готові на зміни, які ми очікуємо від Росії. А мої колеги з ПАРЄ повністю проігнорували це, сказали, що ми про це ще поговоримо пізніше. Вибачте, але якщо ви – український моряк у російській тюрмі і ви маєте сім'ю і дитину, то для вас це реальність, і це важливо зараз!»

Одіозного Слуцького віце-президентом не обрали

Представники української делегації все ж твердять, що не все так однозначно, бо над росіянами однаково висітиме загроза санкцій.

У ПАРЄ прислухалися до українців і прийняли до розгляду оскарження повноважень росіян щодо процедурних питань, де, зокрема, говориться про те, що у російській делегації ПАРЄ можуть бути депутати з анексованого Криму. Це питання передали на розгляд Венеційської комісії, але коли воно буде підняте – невідомо.

Підтвердженням того, що ПАРЄ все ж не остаточно заплющила очі на порушення Росією міжнародного права, може бути і той факт, що Леоніда Слуцького, депутата від Росії, якого російські журналістки звинувачували у сексуальних домаганнях і який із 2014 року перебуває під санкціями ЄС та США, не обрали віце-президентом ПАРЄ.

Було два тури голосування. Слуцького підтримало 105 делегатів ПАРЄ і 154 проголосували проти.

Тепер Росія висуватиме нову кандидатуру на цю посаду.