Генеральним секретарем Ради Європи стала представниця Хорватії

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня обрала міністра закордонних справ Хорватії Марію Пейчинович-Бурич генеральним секретарем Ради Європи.

Вона змінить на цій посаді норвежця Турбйорна Яґланда. Його повноваження закінчуються в жовтні. Повноваження Пейчинович-Бурич діятимуть до 2024 року.

На посадиу генерального секретаря ПАРЄ, крім хорватки, претендував міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс.

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Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав.

У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дає змогу російській делегації повернутися до роботи в асамблеї вперше після 2015 року. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 – утрималися.

Резолюція вносить поправки в регламент ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження членів делегації оскаржуються або переглядаються. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в асамблеї і її структурах.

Після цього 25 червня російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень.

Проти повернення Росії в ПАРЄ різко виступає Україна. У МЗС України вважають схвалену ПАРЄ резолюцію неприпустимою поступкою Москві. Українська делегація вирішила припинити участь у роботі нинішньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи і закликає Верховну Раду розглянути питання про зупинення участі України в ПАРЄ.