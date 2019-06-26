ПАРЄ не обрала віце-президентом росіянина, який перебуває під санкціями ЄС

Парламентська асамблея Ради Європи не затвердила представника Росії Леоніда Слуцького на посаду віце-президента асамблеї. Про це повідомила президент ПАРЄ, швейцарка Ліліан Морі-Паск’є на засіданні асамблеї в Страсбурзі.

У голосуванні з метою обрання віце-президента асамблеї від Росії взяли участь 274 члени ПАРЄ. Слуцький здобув підтримку 105 депутатів, проти його кандидатури проголосували 154 члени асамблеї. Слуцькому для обрання необхідні були 159 голосів.

За словами Морі-Паск’є, місце Російської Федерації на посаду віце-президента залишатиметься вакантним доти, доки кандидат від цієї країни не здобуде необхідної більшості.

Слуцький, який у російській Державній думі очолює комітет із міжнародних справ, перебуває під санкціями Європейського союзу.

Увечері 26 червня він заявив, що результати голосування учасників літньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), які в повному обсязі підтвердили повноваження російської делегації, є кроком до визнання Криму російським.

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав.

У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дає змогу російській делегації повернутися до роботи в асамблеї вперше після 2015 року. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 – утрималися.

Резолюція вносить поправки в регламент ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження членів делегації оскаржуються або переглядаються. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в асамблеї і її структурах.

Після цього 25 червня російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень.

Проти повернення Росії в ПАРЄ різко виступає Україна. У МЗС України вважають схвалену ПАРЄ резолюцію неприпустимою поступкою Москві. Українська делегація вирішила припинити участь у роботі нинішньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи і закликає Верховну Раду розглянути питання про зупинення участі України в ПАРЄ.