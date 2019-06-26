Українці обвалили рейтинг сторінки ПАРЄ у фейсбуці (огляд соцмереж)

Сотні українців «атакували» сторінку Парламентської асамблеї Ради Європи у фейсбуці – обвалили рейтинг сторінки та продовжують залишати негативні коментарі. Все це через те, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дала змогу російській делегації повернутися до роботи в асамблеї.
ПАРЄ ухвалила цю резолюцію в ніч на 25 червня. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 – утрималися.
26 червня асамблея остаточно погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій.
Документ визнав численні порушення принципів Ради Європи з боку російської держави, російського парламенту, але обмежився закликом виконати попередні резолюції.
Сотні українців висловили своє обурення з цього приводу під постами сторінки ПАРЄ у фейсбуці. Коментарі залишають із хештегами #RussiaOutofPACE, #stoprussia та #saveTheCouncilofEurope.
«Не робіть помилок. Пам’ятайте про свою відповідальність перед родинами загиблих рейсу MH17», – звернулась учасниця бойових дій на Донбасі та співачка Анастасія Шевченко.
«Поки ми воюємо на східному кордоні Європи, ви продаєте нашу свободу і права людини. Дякуємо, «партнери», – написала правозахисниця Ольга Решетилова.
Українські користувачі також почали флешмоб по заниженню рейтингу сторінки ПАРЄ. Станом на 19:00 26 червня рейтинг впав до 1,4 бала.
«Терористи та вбивці не повинні мати місця в ПАРЄ. Російську агресію не можна забувати!» – пишуть українці.
Подібну відповідь від українців у соцмережах отримала сторінка FIFA у липні 2018 року, коли федерація футболу оштрафувала хорватського футболіста Огнєна Вукоєвича за «неспортивну поведінку» через відео зі словами «Слава Україні!», в яких побачила політичний підтекст.
- Проект резолюції регламентний комітет ПАРЄ ухвалив 3 червня.
- Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявляла, що відновлення в правах делегації Росії у Парламентській асамблеї Ради Європи можливе лише за певних умов.
«Що стосується повернення Росії в Раду Європи, у нас були різні думки. Ми мали зважити дві речі. Це, по-перше, порушення міжнародних прав стосовно України. Це проблема, яку не можна залишити поза увагою міжнародного співтовариства. Але для повернення Росії треба виконати певні умови, це не буде виконано за будь-яку ціну», – сказала Меркель на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Берліні.
Вона додала, що потрібно «шукати і знайти якийсь шлях» для повернення Росії у ПАРЄ.
- 17 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна хоче уникнути повного виходу Росії з Ради Європи. Натомість президент України Володимир Зеленський заявив у Парижі, що у Парламентської асамблеї Ради Європи немає підстав для повернення російської делегації.
- Російська делегація не брала участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.
- Українські правозахисники вважають, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи за умов нехтування вимог організації Росією стане «моральною капітуляцією» цієї міждержавної організації.
- У МЗС України вважають схвалену ПАРЄ резолюцію неприпустимою поступкою Москві. Українська делегація заявила про намір зупинити участь у роботі нинішньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи і закликала Верховну Раду розглянути питання про зупинення участі України в ПАРЄ.
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