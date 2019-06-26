Українці обвалили рейтинг сторінки ПАРЄ у фейсбуці (огляд соцмереж)

Сотні українців «атакували» сторінку Парламентської асамблеї Ради Європи у фейсбуці – обвалили рейтинг сторінки та продовжують залишати негативні коментарі. Все це через те, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дала змогу російській делегації повернутися до роботи в асамблеї.

ПАРЄ ухвалила цю резолюцію в ніч на 25 червня. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 – утрималися.

26 червня асамблея остаточно погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій.

Документ визнав численні порушення принципів Ради Європи з боку російської держави, російського парламенту, але обмежився закликом виконати попередні резолюції.

Сотні українців висловили своє обурення з цього приводу під постами сторінки ПАРЄ у фейсбуці. Коментарі залишають із хештегами #RussiaOutofPACE, #stoprussia та #saveTheCouncilofEurope.

«Не робіть помилок. Пам’ятайте про свою відповідальність перед родинами загиблих рейсу MH17», – звернулась учасниця бойових дій на Донбасі та співачка Анастасія Шевченко.

«Поки ми воюємо на східному кордоні Європи, ви продаєте нашу свободу і права людини. Дякуємо, «партнери», – написала правозахисниця Ольга Решетилова.

Українські користувачі також почали флешмоб по заниженню рейтингу сторінки ПАРЄ. Станом на 19:00 26 червня рейтинг впав до 1,4 бала.

«Терористи та вбивці не повинні мати місця в ПАРЄ. Російську агресію не можна забувати!» – пишуть українці.

Подібну відповідь від українців у соцмережах отримала сторінка FIFA у липні 2018 року, коли федерація футболу оштрафувала хорватського футболіста Огнєна Вукоєвича за «неспортивну поведінку» через відео зі словами «Слава Україні!», в яких побачила політичний підтекст.