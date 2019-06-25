«Ганьба» і #ПАСЕНАШ: міжнародні оглядачі про повернення Росії до ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні в ніч на 25 червня підтримала резолюцію, яка змінює правила і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії. Москві повернули право голосу в ПАРЄ попри те, що вона не змінила позиції щодо анексії Криму та підтримки бойовиків на сході України. Радіо Свобода зібрало кілька реакцій міжнародних спостерігачів.

«Вчорашнє рішення ПАРЄ – хитрим способом повернути Росію за допомогою процедурних викрутасів – це ганьба для ПАРЄ. Жодна з тих причин, через які Росію позбавили права голосування, не зникли», – зауважила у своєму дописі у Twitter президент Естонії Керсті Кальюлайд.

«Злочини безкарні, імперіалізм безкарний, військова агресія безкарна. Рада Європи є сміховинною організацією, яка більше не підтримує людських і національних прав. Жалюгідно», – так відреагував у своєму Twitter західний політолог Тарас Кузьо.

«Чи це сталося через хабарництво / корупцію, подвійні стандарти, любов популістів до Росії, чи через поєднання цих трьох причин?», – запитує він в окремому твіті.

Політичний аналітик із Канади Аріяна Ґіць опублікувала список країн, які підтримали повернення Росії до ПАРЄ. На її думку, це – країни, яким немає діла до міжнародного права.

«118 членів парламенту підтримали різні грубі порушення Росієї міжнародного права, етнічні чистки, воєнні злочини, утиск, знищення та руйнацію», – пише аналітик.

«Парламентська асамблея Ради Європи корумпована. Вона шахрайська. Це не що інше, як фейк», – вважає Ґіць.

«Повернення держави, яка нападає на європейські цінності та права людини, і до чиєї делегації входять члени, які є об’єктом міжнародних санкцій, представляє жахливе ігнорування верховенства права та європейського братства. Як тільки не соромно!», – коментує ситуацію шотландський політик Стюард Макдональд.

Журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке звернув увагу на використання в мережі нового хештегу #ПАСЕНАШ, що нагадує відомий вигук #Крымнаш.

«Народжується тренд. Росія святкує зраду європейського повоєнного порядку», – написав журналіст.

«Що сталося з Норвегією? Всі п’ятеро норвезьких членів парламенту проголосували за повернення Росії до Ради Європи (разом із турками, азербайджанцями, французами, італійцями, німцями та іншими людьми без принципів, які не піклуються про права людей. Великий сором для Норвегії!», – висловлює свій подив шведсько-американський економіст, політичний експерт, дипломат Андерс Ослунд.

«Хоча й Україна права в своїй образі на резолюцію ПАРЄ, якщо врахувати історію Ради Європи, більш вражаючим є те, що вона ухвалила та підтримувала таку позицію віч-на-віч із Росією протягом такого тривалого часу», – написав експерт центру Carnegie Балаж Ярабік.

Колишній посол в Україні Стівен Пайфер зазначає: «ПАРЄ, вочевидь, нормально сприймає те, що Росія вторгається в іншу державу-члена (Україну), ігнорує резолюції ПАРЄ та порушує європейські норми. Недобрий день для ПАРЄ».