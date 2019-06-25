Росія повертається у ПАРЄ. Що робитиме Україна?

Парламентська асамблея Ради Європи змінила процедуру застосування санкцій і тепер Росія повертається до ПАРЄ. Як зазначив німецький політолог Роланд Фройденштейн: анексію Росією Криму де-факто виправдали, є прецедент скасування санкцій. У програмі «Ваша Свобода» ситуацію аналізували керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков, народний депутат, член української делегації у ПАРЄ Леонід Ємець, російський журналіст, головний редактор інтернет-видання «Ежедневный журнал» Олександр Риклін.