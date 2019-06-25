ПАРЄ проголосує щодо кандидатури російського депутата на посаду віце-президента

Парламентська асамблея Ради Європи 25 червня має намір проголосувати щодо кандидатури заступника голови російської делегації, голови комітету Держдуми в міжнародних справах Леоніда Слуцького, якого висувають кандидатом на посаду заступника голови ПАРЄ.

Таємне голосування відбудеться в другій половині дня, результати мають оголосити вранці 26 червня.

Слуцький перебуває під дією санкцій ЄС.

У ніч на 25 червня ПАРЄ підтримала резолюцію, яка змінює правила асамблеї й ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, утрималися 10.

Повноваження російської делегації були оскаржені. Голосування щодо цього має відбутися 26 червня.

Російська делегація не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.