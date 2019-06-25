МЗС викликає посла України при Раді Європи для консультацій

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Київ викликає для консультацій посла України при Раді Європи.

«Із лідера зусиль для захисту прав людини Організація (Парламентська асамблея Ради Європи – ред.) перетворилась у простого менеджера, причому такого собі. Тому відкликаємо нашого посла при РЄ для консультацій. Стратегія зрозуміла, тактика теж, але доточимо разом», – написав Клімкін у Facebook.

У соцмережі сам постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба також підтвердив, що Клімкін викликав його для консультацій.

«Сьогодні міністр Павло Клімкін викликав мене на консультації до Києва, де ми якраз будемо фіналізувати план подальших дій. Виклик посла на консультації щодо майбутніх параметрів участі України в Раді Європи – таке ми робимо вперше з 1995 року, коли вступили до організації. І це чіткий сигнал. Не можу достеменно сказати, що зрештою буде, але напевно знаю, що три ключових правила залишаються незмінними: спираємося на реальність, нас б’ють, ми б’ємо, граємо до кінця», – написав Кулеба у Facebook.

У ніч на 25 червня ПАРЄ підтримала резолюцію, яка змінює правила асамблеї й ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, утрималися 10.

Повноваження російської делегації були оскаржені. Голосування щодо цього має відбутися 26 червня.

Російська делегація не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.