Делегації України та ще шести країн залишили ПАРЄ після «російського» голосування

Делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в Парламентській асамблеї Ради Європи залишили залу засідань після того, як ПАРЄ остаточно зняла всі санкції проти делегації Росії.

«Ми повертаємося додому, щоб консультуватися з нашими парламентами і урядами про спільні дії в асамблеї на наступних сесіях», – ідеться в спільній заяві цієї групи депутатів ПАРЄ.

«Безумовно, відновлення прав російської делегації без виконання Російською Федерацією будь-яких численних вимог асамблеї суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту. Цей крок посилає дуже неправильний сигнал країні, яка вдалася до збройної агресії, отруєння осіб, недотримання прав своїх громадян і прагнення дестабілізувати демократію в Європі, замість того, щоб сприяти її розвитку», – вказують члени ПАРЄ з семи країн.

«Майбутнє Ради Європи під загрозою в цілому, тому що вона втрачає довіру людей, на захист яких вона має стояти», – додають учасники демаршу.

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав.

У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дає змогу російській делегації повернутися до роботи в асамблеї вперше після 2015 року. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 – утрималися.

Резолюція вносить поправки в регламент ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження членів делегації оскаржуються або переглядаються. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в асамблеї і її структурах.

Після цього 25 червня російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень.

Проти повернення Росії в ПАРЄ різко виступає Україна. У МЗС України вважають схвалену ПАРЄ резолюцію неприпустимою поступкою Москві. Українська делегація вирішила припинити участь у роботі нинішньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи і закликає Верховну Раду розглянути питання про зупинення участі України в ПАРЄ.​