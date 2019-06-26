Віце-спікер Держдуми допускає включення депутатів з анексованого Криму до російської делегації в ПАРЄ

Віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой допускає участь депутатів російського парламенту з анексованого Криму у складі делегації Росії в ПАРЄ. Про це він сказав в інтерв’ю російській службі Міжнародного французького радіо RFI.

«Якщо питання Криму буде дискутуватися на ПАРЄ, звичайно, і депутати, обрані від Криму, і сенатори можуть стати членами делегації та представити точку зору кримчан на те, що відбувається», – сказав Толстой.

Крим.Реалії намагаються отримати коментар у представників української делегації в ПАРЄ з цього приводу.

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У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дає змогу російській делегації повернутися до роботи в асамблеї вперше після 2015 року. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 – утрималися.

Резолюція вносить поправки в регламент ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження членів делегації оскаржуються або переглядаються. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в асамблеї і її структурах.

Після цього 25 червня російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень.

Проти повернення Росії в ПАРЄ різко виступає Україна. У МЗС України вважають схвалену ПАРЄ резолюцію неприпустимою поступкою Москві. Українська делегація вирішила припинити участь у роботі нинішньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи і закликає Верховну Раду розглянути питання про зупинення участі України в ПАРЄ.​