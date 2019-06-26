Радіо Свобода Daily: Росія повертається, а Україна може залишити ПАРЄ

Чому Росія повертається у ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні в ніч на 25 червня підтримала резолюцію, яка змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії. Таким чином Росії повернули право голосу в ПАРЄ. Країну позбавили його в 2014 році – після анексії Криму та збройної агресії на сході України. На знак протесту Росія з січня 2015-го припинила участь у засіданнях асамблеї, а з 2017 року перестала перераховувати внески в організацію.

У МЗС України вважають схвалену ПАРЄ резолюцію неприпустимою поступкою Москві. Українська делегація вирішила припинити участь у роботі нинішньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи і закликає Верховну Раду розглянути питання про зупинення участі України в ПАРЄ.​ Київ викликає для консультацій посла України при Раді Європи. Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ. А п’ятий президент України Петро Порошенко пообіцяв задіяти «свої зовнішньополітичні зв’язки».

Російська делегація вже прибула до Страсбурга і, можливо, зможе взяти участь в роботі ПАРЄ вже сьогодні, 26 червня.

Що таке ПАРЄ, чому Росія повертається і що буле далі, читайте за лінком.

Суд дозволив екстрадицію Фірташа до США

Іще одна гучна новина минулого дня. Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Цим рішенням він не задовольнив апеляцію адвокатів бізнесмена, яку вони подали у грудні 2017 року. Тепер Дмитра Фірташа від екстрадиції відділяє лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення. Дмитро Фірташ залишив будівлю суду, не коментуючи судове рішення. Його адвокати заявили, що «розчаровані» таким рішенням.

Суд скасував перейменування проспектів Бандери і Шухевича. В УІНП анонсували апеляцію

Окружний адміністративний суд Києва 25 червня скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича в українській столиці. Про це повідомив директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Він уточнив, що «суд частково задовольнив позовні вимоги», а «повний текст із мотивацією буде за 5 днів». Після цього буде подана апеляція.

Депутат Київської міськради, голова фракції ВО «Свобода» Юрій Сиротюк повідомив, що рішення ухвалила суддя Олеся Чудак.

«І знову Окружний адмінсуд міста Києва. Суддя Чудак Олеся Миколаївна, до речі, суддя, що переслідувала майданівців, відмінила рішення Київради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича у Києві. У позивачів… була «нульова правова позиція», тому суддя до останнього затягувала винесення чергового ганебного рішення», – твердить депутат Київради.

Позивачкою в справі була юрист, проросійська активістка Олена Бережна.

У Грузії не припиняються протести

Протести в Грузії не припиняються, попри обіцяні владою реформи. Москва натякає на форму покарання, яку добре знають колишні радянські «підлеглі»: заборона на їхні найпопулярніші продукти. Свого часу Росія вже заборонила імпорт грузинського вина, закрила свої кордони для литовських молочних продуктів, таджицьких горіхів і українських шоколадних цукерок – щоразу в різний час. Критики кажуть, що це тактика, яку Росія зазвичай застосовує, щоб дисциплінувати своє «обійстя». У Росії ж заявляють що політика тут ні до чого.

І на завершення – коротко:

Заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.

У жовтні в Україні в обіг уведуть банкноту 1000 гривень і вилучатимуть 1, 2 та 5 копійок.

Жіноча збірна України зі стрибків на батуті здобула срібну нагороду на Європейських іграх, які тривають у Мінську.

І далі тримаємо кулаки за українську збірну!

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