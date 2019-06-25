У жовтні в Україні в обіг уведуть банкноту 1000 гривень і вилучатимуть 1, 2 та 5 копійок

У Національному банку України повідомили, що у жовтні поточного року введуть у обіг банкноту нового найвищого номіналу 1000 гривень. Відбудеться це з 25 жовтня, коли банкноту почнуть видати в банках. На банкноті буде зображений Володимир Вернадський – український науковець, мислитель і природознавець.

«Введення в обіг нової банкноти зробить розрахунки для громадян і бізнесу зручнішими, сприятиме зменшенню операційних витрат банківських установ і витрат на інкасацію. Це дозволить зекономити витрати Національного банку на друкування, зберігання, оброблення та перевезення банкнот», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що першочергово НБУ планує виготовити та ввести в готівковий обіг близько 5 мільйонів штук банкнот номіналом 1000 гривень.

Водночас з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом – ними не можна буде розрахуватися.

«Громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналами 1, 2 та 5 копійок на монети та банкноти усіх номіналів, що перебувають в обігу, впродовж наступних трьох років: в банках України – до 30 вересня 2020 року включно; – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль) – до 30 вересня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, монети номіналами 1, 2 та 5 копійок знищать, а метал піде на переплавку.

У 1996 році відбулася грошова реформа і було введено в обіг грошову валюту – гривню.