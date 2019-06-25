Адвокати Фірташа заявили, що «розчаровані» рішенням Австрії про екстрадицію

Американські адвокати українського олігарха Дмитра Фірташа Ден Вебб і Ленні Дейвіс заявили що «розчаровані» рішенням Верховного суду Австрії про екстрадицію свого клієнта до США. Про це йдеться в їхній заяві, яку поширив офіційний сайт групи компаній Фірташа Group DF.

«У будь-якому випадку, нічого не змінилося щодо невинуватості пана Фірташа і відсутності доказів його вини у якому-небудь злочині. Він ніколи не займався бізнесом у США, ніколи не відвідував США, не знав ні про які плани щодо підкупу офіційних осіб в Індії з питання індійських титанових родовищ, які ніколи і ніким не були реалізовані», – ідеться в заяві.

«У повному тексті звинувачення американські прокурори ніколи не звинувачували Дмитра Фірташа, а також нікого іншого в дачі хабарів. Цей факт часто навіть не згадується у засобах масової інформації у Сполучених Штатах Америки», – твердять адвокати Фірташа.

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Про це заявив суддя Верховного суду Австрії на засіданні 25 червня у Відні.

Цим рішенням він не задовольнив апеляцію адвокатів бізнесмена, яку вони подали у грудні 2017 року.

Тепер Дмитра Фірташа від екстрадиції відділяє лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення.

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Наприкінці минулого тижня федеральна суддя Ребекка Палмаєр в американському Чикаго відмовилася скасувати звинувачення в хабарництві проти Фірташа. Про рішення, ухвалене наприкінці минулого тижня і викладене на 39 сторінках, повідомили американські ЗМІ.

В обвинувальному висновку прокурорів містяться звинувачення Фірташа в змові з метою дати хабар в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах.

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Австрійська влада затримала Фірташа в 2014 році. Якщо Австрія ухвалить рішення про його екстрадицію, колишнього союзника українського екс-президента Віктора Януковича можуть видати Сполученим Штатам у липні.

Фірташ заперечує правопорушення. Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії. Суддя Палмаєр постановила, що ця справа може розглядатися в США, оскільки схема вплинула на чиказьку компанію Boeing.

Компанія Boeing заявила, що розглядала можливість бізнесу з Фірташем, але ніколи не укладала з ним угод. Boeing не звинувачують у порушеннях у зв’язку з цією справою.