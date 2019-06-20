Впливові українські політики і бізнесмени літали до Відня на день народження олігарха Фірташа – «Схеми»

54-день народження українського олігарха та одного з основних фінансових стовпів режиму президента-втікача Віктора Януковича Дмитра Фірташа у Відні відвідали впливові українські політики та бізнесмени, серед яких народні депутати Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Іван Мирний, Михайло Папієв, Іван Фурсін та бізнесмени Ігор та Григорій Суркіси. Про це йдеться у спецрепортажі «Команда Фі» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Як вдалось встановити журналістам, святкування відбулось 2 травня у ресторані «Il Melograno» у центрі австрійської столиці.

Цей заклад знаходиться у 20 хвилинах їзди від віденського будинку, у якому мешкає сам Дмитро Фірташ і про який раніше розповідали «Схеми».

Для гостей співала народна артистка Таїсія Повалій, яка також є ексдепутаткою від «Партії регіонів».

Численна охорона чатувала не лише на вході до ресторану, але й на підступах до вулиці, де відбувалося святкування. Бодігарди намагались завадити зйомці журналістів, щоб приховати гостей від камер.

«Схемам» вдалось зафіксувати, що серед тих, хто прилетів у Відень привітати Фірташа особисто, був, зокрема, Юрій Бойко – народний депутат, співголова проросійської партії «Опозиційна платформа – за життя».

Також на святі був присутній колишній керівник охорони Фірташа і один з парламентарів, які голосували за так звані «диктаторські закони 16 січня», Іван Мирний. Нині він депутат від «Опозиційного блоку».

Серед гостей «Схеми» також помітили ще одного депутата від «Опозиційного блоку», який за часів Януковича очолював Чернівецьку ОДА, Михайла Папієва.

Вітати Фірташа приїжджав і парламентар від групи «Воля Народу» Іван Фурсін, який мав з олігархом давні бізнес-стосунки.

Серед присутніх «Схеми» також помітили впливового візитера - ексголову адміністрації президента Януковича, колишнього депутату від «Опозиційного блоку», а нині члена партії «Опозиційна платформа – За життя» – Сергія Льовочкіна.

Після перемоги Євромайдану і втечі Януковича він зберіг свій політичний вплив – йдеться у спецрепортажі.

Пізніше серед гостей журналісти помітили і братів-бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів.

Тоді Григорій Суркіс коротко прокоментував «Схемам» свої стосунки з олігархом: «Ми пишаємось нашою дружбою, ми пишаємося дружбою наших дітей. І я вам скажу з великою повагою до тої ситуації, у якій зараз опинився Дмитрий Фірташ».

Бізнесмен також висловив сподівання на те, що за нового президента Володимира Зеленського Фірташ зможе повернутися на батьківщину: «Я вважаю, що це великий шанс для України – тому що пан Зеленський, який обраний президентом України, отримавши 73% голосів, можливо, зробить все для того, щоб такі люди, як Дмитро Фірташ, слугували Україні і мали можливість бути в своїй родині, повернутися в Україну і разом з усіма зробити так, щоб країна була єдина».

Після завершення свята, залишаючи віденський ресторан, гості утворили затор з автомобілів преміум-класу.

Уже на виході з ресторану журналістам вдалось зафіксувати і самого іменинника.

Пізніше «Схеми» звернулись за коментарями також до інших візитерів олігарха.

Юрій Бойко запевнив, що «у них нічого немає, крім дружніх відносин», а на запитання про фінансування їхньої політсили «За життя» зазначив: «Усі, хто фінансував нашу кампанію на виборах президента України – вони відображені в деклараціях, їх перевірила НАЗК, і, наскільки я знаю, питань особливих там не було».

Михайло Папієв теж пояснив свій приїзд у столицю Австрії дружніми стосунками з Фірташем: «У мене дружні стосунки з Дмитром Васильовичем Фірташем, ви це знаєте. І вони ще з минулого століття, з 80 років. Ми в Чернівцях познайомилися. У політиці як товариш він дає мені поради, і ті поради, в абсолютній більшості своїй, є слушними. Я їх враховую».

6 червня партія «Опозиційна платформа – за життя» презентувала свій список кандидатів в депутати, у ньому перший номер у Юрія Бойка, 5-ий – у Сергія Льовочкіна, 17-ий – у Григорія Суркіса, 21 – у Михайла Папієва.

«Тобто, у списку партії опинились люди з найближчого оточення олігарха Фірташа. За майже п’ять років вимушеного перебування у Австрії, схоже, Дмитро Фірташ не тільки не втратив статус українського олігарха, а й може повернути політичний вплив в Україні», – йдеться у розслідуванні.

Дмитро Фірташ вже шостий рік вимушено перебуває у Австрії, намагаючись уникнути екстрадиції в США.

В Америці олігарха підозрюють у спробі підкупу урядовців Індії. Йшлося про отримання там ліцензії на видобуток сировини – титанової руди. А вже готову продукцію на її основі Фірташ начебто планував продавати американській компанії «Боїнг». Натомість, захист олігарха всі звинувачення відкидає.

25 червня Верховний суд Австрії має оголосити рішення про екстрадицію Фірташа. Відтак олігарха можуть доправити до США вже на початку липня.